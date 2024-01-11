https://sputniknews.com.tr/20240111/zelenskiy-ateskese-karsi-oldugunu-acikladi-1079548355.html

Zelenskiy, ateşkese karşı olduğunu açıkladı

Zelenskiy, ateşkese karşı olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ateşkesin sadece Rusya'ya yarayacağını öne sürerek Kiev'in çatışmada ateşkes ilan edilmesine karşı çıktığını... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T16:54+0300

2024-01-11T16:54+0300

2024-01-11T16:54+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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Estonya'nın başkenti Tallinn'deki temasları sırasında konuşan Zelenskiy, "Ukrayna topraklarındaki muharebe alanında verilecek ara, savaşta verilen bir ara değildir. Bu, ateşkes anlamına gelmez ve Rusya veya başka biriyle siyasi diyaloğu getirmez" diyerek ateşkes karşı olduğunu belirtti.Bununla beraber Zelenskiy, tüm çabalarına rağmen Avrupa'nın Ukrayna'nın askeri rezervlerini doldurma konusunda başarılı olamadığının altını çizdi.'NATO'ya üyelik için diğer ülkelerden çok daha fazla şey yaptık'NATO ülkelerinin bu konudaki ret kararlarına rağmen İttifak'a üyelik konusunu bir kez daha gündeme getiren Zelesnkiy, Kiev'in üyelik için diğer ülkelerden çok daha fazlasını yaptığını savundu.Ukrayna ordusunun NATO askeri teçhizatını sadece tatbikatlarda değil, savaşta kullandığına vurgu yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın üyeliğe tamamen hazır olduğunu iddia etti.Geçen hafta bir bilgi notu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın ilk günlerinden itibaren 54 ülke tarafından Ukrayna'ya sağlanan mali yardımın 200 milyar doları aştığını belirtmişti.Ukrayna'nın özel askeri harekatın başından beri 54 ülkeden 203 milyar doların üzerinde mali yardım aldığının altını çizen bakanlık, toplamda 13 bin 500'den fazla paralı askerin Ukrayna ordusu saflarında savaştığını kaydetmişti.Batı'dan Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin bilgi de paylaşan bakanlık, 1600'den fazla füze ve topçu silahı, 200'ün üzerinde uçaksavar füze sistemi, 5 bin 200'den fazla zırhlı tank silahı ve 23 binin üzerinde İHA'nın Kiev'e temin edildiğini aktarmıştı.Bununla beraber bakanlık, ABD ve NATO ülkelerine ait 70'i askeri keşif amaçlı olmak üzere 500'den fazla uzay cihazı ile 20 binden fazla Starlink uydu terminalinin Ukrayna ordusuna hizmet verdiğini vurgulamıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-batinin-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-ukraynaya-sagladigi-yardimlari-acikladi-1079328724.html

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