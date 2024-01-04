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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-batinin-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-ukraynaya-sagladigi-yardimlari-acikladi-1079328724.html
Rusya, Batı'nın özel askeri harekatın başından beri Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
Rusya, Batı'nın özel askeri harekatın başından beri Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
Rus Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından Batı'nın Ukrayna'ya temin ettiği yardımlara ilişkin bir bilgi notu paylaştı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T15:51+0300
2024-01-04T15:51+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın ilk günlerinden itibaren 54 ülke tarafından Ukrayna'ya sağlanan mali yardımın 200 milyar doları aştığını belirtti.Ukrayna'nın özel askeri harekatın başından beri 54 ülkeden 203 milyar doların üzerinde mali yardım aldığının altını çizen bakanlık, toplamda 13 bin 500'den fazla paralı askerin Ukrayna ordusu saflarında savaştığını kaydetti.Paralı askerlerin 8 bin 500'den fazlasının Avrupa ülkelerinden gittiğini ve toplamda 5 bin 900'den fazla paralı askerin öldürüldüğünü, 5 bin 600'den fazlasının da kaçtığını bildiren Bakanlık, şu anda bin 900'ün üzerinde paralı askerin sahada faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.Batı'dan Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin bilgi de paylaşan bakanlık, bin 600'den fazla füze ve topçu silahı, 200'ün üzerinde uçaksavar füze sistemi, 5 bin 200'den fazla zırhlı tank silahı ve 23 binin üzerinde İHA'nın Kiev'e temin edildiğini aktardı.Bununla beraber bakanlık, ABD ve NATO ülkelerine ait 70'i askeri keşif amaçlı olmak üzere 500'den fazla uzay cihazı ile 20 binden fazla Starlink uydu terminalinin Ukrayna ordusuna hizmet verdiğini vurguladı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-37-ihasi-dusuruldu-1079328299.html
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abd, nato, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, paralı asker, iha, insansız hava aracı (iha), starlink, vladimir putin
abd, nato, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, paralı asker, iha, insansız hava aracı (iha), starlink, vladimir putin

Rusya, Batı'nın özel askeri harekatın başından beri Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı

15:51 04.01.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rus Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından Batı'nın Ukrayna'ya temin ettiği yardımlara ilişkin bir bilgi notu paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın ilk günlerinden itibaren 54 ülke tarafından Ukrayna'ya sağlanan mali yardımın 200 milyar doları aştığını belirtti.

Ukrayna'nın özel askeri harekatın başından beri 54 ülkeden 203 milyar doların üzerinde mali yardım aldığının altını çizen bakanlık, toplamda 13 bin 500'den fazla paralı askerin Ukrayna ordusu saflarında savaştığını kaydetti.

Paralı askerlerin 8 bin 500'den fazlasının Avrupa ülkelerinden gittiğini ve toplamda 5 bin 900'den fazla paralı askerin öldürüldüğünü, 5 bin 600'den fazlasının da kaçtığını bildiren Bakanlık, şu anda bin 900'ün üzerinde paralı askerin sahada faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Batı'dan Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin bilgi de paylaşan bakanlık, bin 600'den fazla füze ve topçu silahı, 200'ün üzerinde uçaksavar füze sistemi, 5 bin 200'den fazla zırhlı tank silahı ve 23 binin üzerinde İHA'nın Kiev'e temin edildiğini aktardı.

Bununla beraber bakanlık, ABD ve NATO ülkelerine ait 70'i askeri keşif amaçlı olmak üzere 500'den fazla uzay cihazı ile 20 binden fazla Starlink uydu terminalinin Ukrayna ordusuna hizmet verdiğini vurguladı.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
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