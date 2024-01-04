https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-37-ihasi-dusuruldu-1079328299.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 37 İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 37 İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T15:42+0300
2024-01-04T15:42+0300
2024-01-04T15:42+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
zaporojye
herson
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Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 620 askeri etkisiz hale getirilirken 37 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin topçu desteğiyle gerçekleştirdiği etkin eylemler sonucu Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 100 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Olha çoklu roketatar ve Çekya yapımı Vampire çoklu roketatar olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri topçu desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Yaklaşık 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil vuruldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 190 asker, beş zırhlı savaş aracı ve on iki otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve M109 Paladin topçu sistemi vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 170 asker, üç zırhlı savaş aracı ve yedi kamyonet, Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü ve Rapira anti-tank topu olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, topçu desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken beş zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun hava ve topçu desteğiyle gerçekleştirdiği etkin eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 30 asker ve üç otomobil kaybetti.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna’ya ait 37 İHA düşürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-savunma-bakanligi-248-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1079302228.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 37 İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 620 askeri etkisiz hale getirilirken 37 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin topçu desteğiyle gerçekleştirdiği etkin eylemler sonucu Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 100 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, Olha çoklu roketatar ve Çekya yapımı Vampire çoklu roketatar olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri topçu desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Yaklaşık 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil vuruldu.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 190 asker, beş zırhlı savaş aracı ve on iki otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve M109 Paladin topçu sistemi vuruldu.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 170 asker, üç zırhlı savaş aracı ve yedi kamyonet, Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü ve Rapira anti-tank topu olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde, topçu desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken beş zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi.
Herson istikametinde, Rus ordusunun hava ve topçu desteğiyle gerçekleştirdiği etkin eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 30 asker ve üç otomobil kaybetti.
Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna’ya ait 37 İHA düşürdü.