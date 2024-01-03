https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-savunma-bakanligi-248-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1079302228.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 248 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: 248 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 248 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini bildirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T19:28+0300

2024-01-03T19:28+0300

2024-01-03T19:44+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus askeri

esir

ukrayna krizi

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere süreci sonucunda bugün 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca bunun Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığını, bu kişilerin askeri nakliye uçakları ile tedavi ve rehabilitasyon için kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğini ifade etti.Bakanlık, Rus askerlerinin esaretten dönüşüne ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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