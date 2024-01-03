https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-savunma-bakanligi-248-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1079302228.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 248 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: 248 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 248 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini bildirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T19:28+0300
2024-01-03T19:28+0300
2024-01-03T19:44+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus askeri
esir
ukrayna krizi
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere süreci sonucunda bugün 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca bunun Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığını, bu kişilerin askeri nakliye uçakları ile tedavi ve rehabilitasyon için kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğini ifade etti.Bakanlık, Rus askerlerinin esaretten dönüşüne ilişkin görüntüleri de paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/ukrayna-ordusu-donetske-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-saldirdi-1079292724.html
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rusya savunma bakanlığı, rus askeri, esir, ukrayna krizi, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, rus askeri, esir, ukrayna krizi, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: 248 Rus asker Ukrayna esaretinden kurtarılarak Rusya’ya getirildi
19:28 03.01.2024 (güncellendi: 19:44 03.01.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 248 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorlu bir müzakere süreci sonucunda bugün 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca bunun Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığını, bu kişilerin askeri nakliye uçakları ile tedavi ve rehabilitasyon için kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğini ifade etti.
Bakanlık, Rus askerlerinin esaretten dönüşüne ilişkin görüntüleri de paylaştı.