https://sputniknews.com.tr/20240103/ukrayna-ordusu-donetske-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-saldirdi-1079292724.html
Ukrayna ordusu, Donetsk'e NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdı
Ukrayna ordusu, Donetsk'e NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdı
Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı kentlerini NATO kalibresine sahip 28 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T15:36+0300
2024-01-03T15:36+0300
2024-01-03T15:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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donetsk
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Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı kentlerini NATO kalibresine sahip 28 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi.Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği, Ukraynalı güçlerin DHC'nin Donetsk'in Petrovskiy semti ile Gorlovka ve Makeyevka kentlerini 155 mm'lik NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdığını duyurdu.Temsilcilik, bu üç kentin çeşitli yerleşimlerine toplamda 28 NATO kalibreli havan mermisi fırlatıldığını belirtti.Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.Donetsk'le kuzeydoğu yönünden komşu olan Makeyevka şehri, Donetsk'in uydu kenti olarak kabul ediliyor. 2014 yılında Makeyevka'nın nüfusu yaklaşık 350 bin kişiydi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynadan-firlatilan-12-fuzeyi-imha-etti-1079280822.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, donetsk, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, donetsk, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna ordusu, Donetsk'e NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdı
Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı kentlerini NATO kalibresine sahip 28 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi.
Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı kentlerini NATO kalibresine sahip 28 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği, Ukraynalı güçlerin DHC'nin Donetsk'in Petrovskiy semti ile Gorlovka ve Makeyevka kentlerini 155 mm'lik NATO
kalibreli havan mermileriyle saldırdığını duyurdu.
Temsilcilik, bu üç kentin çeşitli yerleşimlerine toplamda 28 NATO kalibreli havan mermisi fırlatıldığını belirtti.
Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
Donetsk'le kuzeydoğu yönünden komşu olan Makeyevka şehri, Donetsk'in uydu kenti olarak kabul ediliyor. 2014 yılında Makeyevka'nın nüfusu yaklaşık 350 bin kişiydi.