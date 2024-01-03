https://sputniknews.com.tr/20240103/ukrayna-ordusu-donetske-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-saldirdi-1079292724.html

Ukrayna ordusu, Donetsk'e NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdı

Ukrayna ordusu, Donetsk'e NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdı

Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı kentlerini NATO kalibresine sahip 28 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T15:36+0300

2024-01-03T15:36+0300

2024-01-03T15:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

nato

donetsk

rusya

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079292561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07ca8d0b0f65f8c503f30e8d580f526b.jpg

Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) bazı kentlerini NATO kalibresine sahip 28 havan mermisiyle hedef aldığı ifade edildi.Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği, Ukraynalı güçlerin DHC'nin Donetsk'in Petrovskiy semti ile Gorlovka ve Makeyevka kentlerini 155 mm'lik NATO kalibreli havan mermileriyle saldırdığını duyurdu.Temsilcilik, bu üç kentin çeşitli yerleşimlerine toplamda 28 NATO kalibreli havan mermisi fırlatıldığını belirtti.Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.Donetsk'le kuzeydoğu yönünden komşu olan Makeyevka şehri, Donetsk'in uydu kenti olarak kabul ediliyor. 2014 yılında Makeyevka'nın nüfusu yaklaşık 350 bin kişiydi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynadan-firlatilan-12-fuzeyi-imha-etti-1079280822.html

ukrayna

donetsk

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, nato, donetsk, rusya, rusya savunma bakanlığı