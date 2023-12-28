https://sputniknews.com.tr/20231228/nato-muhimmatinin-ukraynaya-nasil-ulastigi-aciklandi-1079118851.html

NATO mühimmatının Ukrayna’ya nasıl ulaştığı açıklandı

NATO mühimmatının Ukrayna’ya nasıl ulaştığı açıklandı

Büyük ölçekli askeri yardımına rağmen Kiev’in karşı saldırıdaki hezimetinin dahi ‘Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma’ planlarından vazgeçirmeyen NATO’nun... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T09:45+0300

2023-12-28T09:45+0300

2023-12-28T09:45+0300

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Sputnik’e konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi'nden emekli Yarbay Andrey Maroçko, NATO’nun Romanya'daki Köstence Mihail Kogalniceanu hava üssünün düzenli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizat ve mühimmat aldığını dile getirirken, bu sevkiyatların Ukrayna topraklarına, Odessa bölgesindeki İzmail şehri üzerinden sivil nakliye araçlarıyla getirildiğini bildirdi.Ukrayna ordusuna askeri tedariklerin Köstence’deki NATO askeri üssü ‘Mihail Kogalniceanu’dan yapıldığını kaydeden Maroçko, “Bu üs, tedarikler için hub olarak kullanılıyor. Nakliyenin elleçlenmesi ise kural olarak Avrupa plakalı sivil kamyonlarla gerçekleştiriliyor. Araçlar Romanya’nın Galaç sınırından Ukrayna’nın Reni ve İzmail kentine gelerek Odessa bölgesine giriyor” diye konuştu.Maroçko, yükün niteliğine göre sadece mühimmat değil, silah ve teçhizat tedarikinden de bahsedilebileceğini vurgularken, Romanya Hava Kuvvetleri'nin 57. hava üssü olan ‘Kogalniceanu’nun Romanya'nın ve Karadeniz'in en büyük liman şehri olan Köstence yakınında bulunduğunu anımsattı.Yanı zamanda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna’ya yardımlarını sürdüreceğini vurgulamış, bu konudaki 'kararlılığını' göstermek için ise ek hava savunma sistemleri tedarik edilmesini ve Romanya'da Ukraynalı pilotlar için F-16 eğitim merkezi kuruluşunu örnek vermişti.Rusya daha önce NATO ülkelerine Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda bir nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah tedarik ederek 'ateşle oynadıklarını' söylemiş, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov da Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.Hollanda ve Danimarka daha önce Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, Ukrayna'nın pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden savaş uçakların teslim alacağını doğrulamıştı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda'nın Kiev'e ilk F-16 savaş uçağını 2024 yılında göndermeyi beklediğini söylemişti. Ollongren ayrıca Hollanda'nın Romanya'da F-16'ları uçuracak Ukraynalı pilotları eğitecek merkeze de 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığını zikretmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231227/lavrov-bati-kievi-kazanan-taraf-ilan-ederek-ukraynadaki-catismayi-donduracak-1079052946.html

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