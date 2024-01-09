https://sputniknews.com.tr/20240109/rusyanin-turkiyeden-yumurta-ithalati-suruyor-1079463819.html

Rusya'nın Türkiye'den yumurta ithalatı sürüyor

Rusya'nın Türkiye'den yumurta ithalatı sürüyor

Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ikinci kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:46+0300

2024-01-09T12:46+0300

2024-01-09T12:51+0300

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Tarım Bakanlığı'na bağlı Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, 3 Ocak’ta Türkiye’den ithal edilen yumurtaların ilk kısmının ulaştığı hatırlatılırken, “5 Ocak tarihinde Türkiye'den 316 bin 800 adetlik ikinci yumurta sevkiyatı sağlanmış olup, ülkenin güneyindeki ‘Yarag-Kazmalyar’ noktasından Rusya'ya giriş yapmıştır” ifadelerine yer verildi.Rosselkhoznadzor’un mesajında, toplam 19.3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine de yer verildi.Bu rakamlarla birlikte bu yılın ilk haftasında Rusya'ya toplamda 633 binden fazla Türk yumurtası tedarik edilirken, hacimler 38 bin 600 tona ulaştı.Aralık ayı sonunda Rosselkhoznadzor'un 29 Aralık 2023 tarihinden itibaren 6 Türk işletmesinden kuluçkalık yumurta tedarikine başladığı bildirilmişti.Yumurta fiyatlarındaki artış dikkat çekmiştiRusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat),Kasım 2023'te yumurta fiyatlarının ekim ayına kıyasla yüzde 15’ten fazla arttığını belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor" açıklamasında bulunmuştu.Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.Kuluçkalık yumurta ihracatında lider TürkiyeSputnik’in Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) istatistiklerine göre yaptığı incelemeler, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden cüzi miktarlarda yenilebilir yumurta ithal ettiğini ortaya çıkarırken, geçen yılın dokuz ayında 11 bin dolara yalnızca 2.4 ton tedarik edildiği anlaşıldı.Aynı zamanda Rusya’nın geçtiğimiz yıl kuluçkalık (damızlık) yumurta ithalatı 104 milyon dolarla 14 bin 500 tona ulaşırken, Rusya’ya yapılan kuluçkalık ihracatta mutlak rekorun sahibi, damızlık yumurta ihracat hacmi değer bazında 21 milyon dolara ulaşan, adet bazında ise 5 bin tonu geçen Türkiye oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240103/rusyanin-turkiyeden-ithal-ettigi-yumurtalar-ulkeye-ulasti-1079289870.html

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rusya, türkiye, yumurta, ithalat, ihracat, ekonomi