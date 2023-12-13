https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-turkiyeden-yumurta-tedariklerine-basliyor-1078401610.html

Rusya, Türkiye'den yumurta tedariklerine başlıyor

Rusya, Türkiye'den yumurta tedariklerine başlıyor

Artan iç talep ve mevsimsellik nedeniyle yumurta fiyatlarında yaşanan artış sonrası harekete geçen Rusya hükümeti, Türkiye'den yumurta ihracatını hızlandırdı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T11:49+0300

2023-12-13T11:49+0300

2023-12-13T11:55+0300

türkiye

rusya

türkiye

ithalat

ihracat

yumurta

yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir)

rusya tarım bakanlığı

rusya hayvan ve bitki karantina servisi (rosselkhoznadzor)

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrük ve Tarife Düzenlemesi Alt Komitesi’nin ülkeye yaklaşık 1.2 milyar adet yumurta ithalatında gümrük vergisini sıfırladığı bildirilirken, tedbir 1 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında geçerli olacak.Aynı zamanda, 8 Aralık'tan itibaren diğer 17 Türk işletmesine sofralık yumurta tedarik izni veren Tarım Bakanlığı'na bağlı Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) Türkiye ile birlikte Azerbaycan’a da yumurta ihracat izni verdiğini duyurdu.Rusya’nın onayı sonrası YUM-BİR’den ilk açıklama geldiSputnik’e konuşan Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Rusya’nın yumurta ihtiyacını tamamen sağlamaya hazır olduklarını duyururken, teslimatların şimdiden başladığını sözlerine ekledi.Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu hafta sonuna kadar Azerbaycan'dan, çok yakın gelecekte de Türkiye'den ilk teslimatların yapılması bekleniyor” ifadeleri kullanırken, bu tedarikler sayesinde iç piyasadaki fiyat dinamiklerinin önümüzdeki ay istikrara kavuşmasının beklendiği vurgulandı.Kuluçkalık yumurta ihracatında lider TürkiyeSputnik’in Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) istatistiklerine göre yaptığı incelemeler, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden cüzi miktarlarda yenilebilir yumurta ithal ettiğini ortaya çıkarırken, bu yılın dokuz ayında 11 bin dolara yalnızca 2.4 ton tedarik edildiği anlaşıldı.Aynı zamanda Rusya’nın bu yıl kuluçkalık (damızlık) yumurta ithalatı 104 milyon dolarla 14 bin 500 tona ulaşırken, Rusya’ya yapılan kuluçkalık ihracatta mutlak rekorun sahibi, damızlık yumurta ihracat hacmi değer bazında 21 milyon dolara ulaşan, adet bazında ise 5 bin tonu geçen Türkiye oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231207/tanju-bilgic-turkiye-ile-rusya-arasinda-ticari-iliskiler-her-gecen-gun-derinlesiyor-1078197961.html

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rusya, türkiye, ithalat, ihracat, yumurta, yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir), rusya tarım bakanlığı, rusya hayvan ve bitki karantina servisi (rosselkhoznadzor)