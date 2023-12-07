https://sputniknews.com.tr/20231207/tanju-bilgic-turkiye-ile-rusya-arasinda-ticari-iliskiler-her-gecen-gun-derinlesiyor-1078197961.html
Tanju Bilgiç: Türkiye ile Rusya arasında ticari ilişkiler her geçen gün derinleşiyor
Tanju Bilgiç: Türkiye ile Rusya arasında ticari ilişkiler her geçen gün derinleşiyor
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkiler her geçen gün derinleşiyor" paylaşımında bulundu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T19:31+0300
2023-12-07T19:31+0300
2023-12-07T19:31+0300
dünya
tanju bilgiç
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
moskova
türkiye
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Moskova Büyükelçisi Bilgiç, sosyal medyadan Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik bir paylaşım yaptı. Rusya-Türkiye İş İnsanları Birliği'nin başkanı ve temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Tanju Bilgiç şunları ifade etti:
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tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, moskova, türkiye
tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, moskova, türkiye
Tanju Bilgiç: Türkiye ile Rusya arasında ticari ilişkiler her geçen gün derinleşiyor
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkiler her geçen gün derinleşiyor" paylaşımında bulundu.
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, sosyal medyadan Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik bir paylaşım yaptı.
Rusya-Türkiye İş İnsanları Birliği'nin başkanı ve temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Tanju Bilgiç şunları ifade etti:
"Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkiler her geçen gün derinleşiyor. Bugün Büyükelçiliğimizde, Rusya’daki iş insanlarının çatı kuruluşu olan “Rusya-Türkiye İş İnsanları Birliği”nin başkanı ve temsilcileriyle biraraya geldik. Önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık. Hedefimiz, Devlet Başkanlarımızın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmine en kısa zamanda ulaşmak."