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Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı
Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı
Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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Tarım Bakanlığı'na bağlı Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki ‘Yarag-Kazmalyar’ noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.Açıklamada, toplam 19.3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor" açıklamasında bulunmuştu.Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.Kuluçkalık yumurta ihracatında lider TürkiyeSputnik’in Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) istatistiklerine göre yaptığı incelemeler, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden cüzi miktarlarda yenilebilir yumurta ithal ettiğini ortaya çıkarırken, geçen yılın dokuz ayında 11 bin dolara yalnızca 2.4 ton tedarik edildiği anlaşıldı.Aynı zamanda Rusya’nın geçtiğimiz yıl kuluçkalık (damızlık) yumurta ithalatı 104 milyon dolarla 14 bin 500 tona ulaşırken, Rusya’ya yapılan kuluçkalık ihracatta mutlak rekorun sahibi, damızlık yumurta ihracat hacmi değer bazında 21 milyon dolara ulaşan, adet bazında ise 5 bin tonu geçen Türkiye oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231231/cozum-arayislari-dayanisma-ve-ortakliklar-2023-takviminde-rus-turk-iliskileri---1078658395.html
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rusya, türkiye, yumurta, ihracat, ithalat
rusya, türkiye, yumurta, ihracat, ithalat

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı

14:09 03.01.2024
© Sputnik / Александр КряжевRusya yumurta
Rusya yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi.
Tarım Bakanlığı'na bağlı Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki ‘Yarag-Kazmalyar’ noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, toplam 19.3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor" açıklamasında bulunmuştu.
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.

Kuluçkalık yumurta ihracatında lider Türkiye

Sputnik’in Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) istatistiklerine göre yaptığı incelemeler, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden cüzi miktarlarda yenilebilir yumurta ithal ettiğini ortaya çıkarırken, geçen yılın dokuz ayında 11 bin dolara yalnızca 2.4 ton tedarik edildiği anlaşıldı.
Aynı zamanda Rusya’nın geçtiğimiz yıl kuluçkalık (damızlık) yumurta ithalatı 104 milyon dolarla 14 bin 500 tona ulaşırken, Rusya’ya yapılan kuluçkalık ihracatta mutlak rekorun sahibi, damızlık yumurta ihracat hacmi değer bazında 21 milyon dolara ulaşan, adet bazında ise 5 bin tonu geçen Türkiye oldu.
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