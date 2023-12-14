https://sputniknews.com.tr/20231214/rus-uzman-putin-yillik-buyuk-basin-toplantisinda-ozellikle-turkiyeden-olumlu-baglamda-bahsetti-1078480173.html
Rus uzman: Putin yıllık büyük basın toplantısında özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti
Rus uzman: Putin yıllık büyük basın toplantısında özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşmenin olası gündemini değerlendiren Rus uzman Markov, Putin’in... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T20:32+0300
2023-12-14T20:32+0300
2023-12-14T20:32+0300
görüş
rusya
türkiye
türkiye-rusya ilişkileri
vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
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Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Vladimir Putin, bugünkü büyük basın toplantısı sırasında, özellikle Türkiye’den çok olumlu bağlamda bahsetti. Her şeyden önce, sözcüsü aracılığıyla değil bizzat kendisi, “Türkiye” yazısını tutan Türk gazeteciye dikkat çekerek ona söz verdi. İkincisi, Putin Türk gazetecinin sorusunu yanıtlarken Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında pek çok sıcak ve nazik sözler söyledi. Putin fiilen bu şekilde Türkiye’nin Rusya için stratejik ortak olduğunun altını çizmiş oldu” dedi.Rusya liderinin, en yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini kaydeden Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-olasi-turkiye-ziyareti-icin-tarih-verdi--1078466400.html
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Amur Gadjiev
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rusya, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan
rusya, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan
Rus uzman: Putin yıllık büyük basın toplantısında özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen görüşmenin olası gündemini değerlendiren Rus uzman Markov, Putin’in bugünkü büyük basın toplantısında özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsettiğini belirtti.
Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Vladimir Putin, bugünkü büyük basın toplantısı sırasında, özellikle Türkiye’den çok olumlu bağlamda bahsetti. Her şeyden önce, sözcüsü aracılığıyla değil bizzat kendisi, “Türkiye” yazısını tutan Türk gazeteciye dikkat çekerek ona söz verdi. İkincisi, Putin Türk gazetecinin sorusunu yanıtlarken Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında pek çok sıcak ve nazik sözler söyledi. Putin fiilen bu şekilde Türkiye’nin Rusya için stratejik ortak olduğunun altını çizmiş oldu” dedi.
Rusya liderinin, en yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini kaydeden Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hatta bu ziyaret çok daha erken olabilirdi, ama Erdoğan’ın programı nedeniyle olmadı. İki liderin önümüzdeki görüşmesinin gündeminin çok yoğun olacağı ortada. Öncelikle, ikili işbirliğinin somut yönleri ele alınacak. Bu anlamda çok alan var, turizmden doğalgaz dağıtım merkezinin yapımına ve nükleer sanayinin gelişimine kadar. İkincisi, Gazze Şeridi’ndeki krizin çözümüne büyük dikkat verilecek. Bu konuda siyasi çözüm için büyük girişimlere ihtiyaç var. Rusya’nın bu konudaki duruşunun Türkiye ve Müslüman ülkelerin büyük kısmının duruşu ile yakın olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü, zannımca, Ukrayna krizi ele alınacak. Rusya, Türkiye’nin bu konudaki tüm girişimlerine olumlu yaklaşıyor.”