Rus uzman: Putin yıllık büyük basın toplantısında özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti

“Hatta bu ziyaret çok daha erken olabilirdi, ama Erdoğan’ın programı nedeniyle olmadı. İki liderin önümüzdeki görüşmesinin gündeminin çok yoğun olacağı ortada. Öncelikle, ikili işbirliğinin somut yönleri ele alınacak. Bu anlamda çok alan var, turizmden doğalgaz dağıtım merkezinin yapımına ve nükleer sanayinin gelişimine kadar. İkincisi, Gazze Şeridi’ndeki krizin çözümüne büyük dikkat verilecek. Bu konuda siyasi çözüm için büyük girişimlere ihtiyaç var. Rusya’nın bu konudaki duruşunun Türkiye ve Müslüman ülkelerin büyük kısmının duruşu ile yakın olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü, zannımca, Ukrayna krizi ele alınacak. Rusya, Türkiye’nin bu konudaki tüm girişimlerine olumlu yaklaşıyor.”