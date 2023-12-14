https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-olasi-turkiye-ziyareti-icin-tarih-verdi--1078466400.html

Putin, olası Türkiye ziyareti için tarih verdi

Putin, olası Türkiye ziyareti için tarih verdi

'Yılın Sonuçları' programında soruları yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T13:42+0300

2023-12-14T13:42+0300

2023-12-14T14:45+0300

türkiye

rusya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ziyaret

tarih

yumurta

ticaret

ikili ilişkiler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075174311_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_af462dcfb2c8def0bb31418691b7e22e.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Sonuçları' programında Rusya'nın dış politikasından ekonomisine, Ukrayna krizinden Gazze'de yaşananlara kadar pek çok konuda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Putin, yılın en dikkat çekici canlı yayınında Rusya-Türkiye ilişkilerine de geniş yer ayırdı. Rus lider, uzun süredir tarihi merakla beklenen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği Türkiye ziyareti" konusunda da açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soruyu yanıtlayan Putin "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor. Ama belki önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz" yanıtını verdi. 'Türkiye'yle ekonomik ilişkiler harika şekilde gelişiyor' Rusya'da yumurta fiyatlarının artması karşısında alınacak önlemlerin sorulması üzerine Putin, bu konuda yapılan hatalardan birinin yumurta ithalatına zamanında başlanmaması olduğunu söyledi. Türk şirketlerin Rusya'ya yumurta sevkiyatı için teklifler sunduğunu anlatan Putin, "Bu arada Türkiye'yle ekonomik ilişkilerimiz harika şekilde gelişiyor. Tarım alanı da buna dahil" ifadelerini kullandı. Putin, yumurta pazarında oluşan sorun için vatandaşlardan özür dilerken fiyatları kısa süre içinde normale döndürme sözü verdi ve bundan emin olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

putin türkiye ziyareti, putin-erdoğan görüşmesi, putin türkiye açıklaması, putin son dakika, rusya son dakika