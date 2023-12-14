https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-olasi-turkiye-ziyareti-icin-tarih-verdi--1078466400.html
Putin, olası Türkiye ziyareti için tarih verdi
Putin, olası Türkiye ziyareti için tarih verdi
'Yılın Sonuçları' programında soruları yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T13:42+0300
2023-12-14T13:42+0300
2023-12-14T14:45+0300
türkiye
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
ziyaret
tarih
yumurta
ticaret
ikili ilişkiler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Sonuçları' programında Rusya'nın dış politikasından ekonomisine, Ukrayna krizinden Gazze'de yaşananlara kadar pek çok konuda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Putin, yılın en dikkat çekici canlı yayınında Rusya-Türkiye ilişkilerine de geniş yer ayırdı. Rus lider, uzun süredir tarihi merakla beklenen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği Türkiye ziyareti" konusunda da açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soruyu yanıtlayan Putin "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor. Ama belki önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz" yanıtını verdi. 'Türkiye'yle ekonomik ilişkiler harika şekilde gelişiyor' Rusya'da yumurta fiyatlarının artması karşısında alınacak önlemlerin sorulması üzerine Putin, bu konuda yapılan hatalardan birinin yumurta ithalatına zamanında başlanmaması olduğunu söyledi. Türk şirketlerin Rusya'ya yumurta sevkiyatı için teklifler sunduğunu anlatan Putin, "Bu arada Türkiye'yle ekonomik ilişkilerimiz harika şekilde gelişiyor. Tarım alanı da buna dahil" ifadelerini kullandı. Putin, yumurta pazarında oluşan sorun için vatandaşlardan özür dilerken fiyatları kısa süre içinde normale döndürme sözü verdi ve bundan emin olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html
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putin türkiye ziyareti, putin-erdoğan görüşmesi, putin türkiye açıklaması, putin son dakika, rusya son dakika
Putin, olası Türkiye ziyareti için tarih verdi
13:42 14.12.2023 (güncellendi: 14:45 14.12.2023)
'Yılın Sonuçları' programında soruları yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'Yılın Sonuçları' programında Rusya'nın dış politikasından ekonomisine, Ukrayna krizinden Gazze'de yaşananlara kadar pek çok konuda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Putin, yılın en dikkat çekici canlı yayınında Rusya-Türkiye ilişkilerine de geniş yer ayırdı. Rus lider, uzun süredir tarihi merakla beklenen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği Türkiye ziyareti"
konusunda da açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soruyu yanıtlayan Putin "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor. Ama belki önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz" yanıtını verdi.
'Türkiye'yle ekonomik ilişkiler harika şekilde gelişiyor'
Rusya'da yumurta fiyatlarının artması karşısında alınacak önlemlerin sorulması üzerine Putin, bu konuda yapılan hatalardan birinin yumurta ithalatına zamanında başlanmaması olduğunu söyledi.
Türk şirketlerin Rusya'ya yumurta sevkiyatı için teklifler sunduğunu anlatan Putin, "Bu arada Türkiye'yle ekonomik ilişkilerimiz harika şekilde gelişiyor. Tarım alanı da buna dahil" ifadelerini kullandı.
Putin, yumurta pazarında oluşan sorun için vatandaşlardan özür dilerken fiyatları kısa süre içinde normale döndürme sözü verdi ve bundan emin olduğunu kaydetti.