Çin: Uluslararası ilişkilerde az sayıda ülkenin tekeline karşıyız

09.01.2024

“Bugün dünya hiç de barışçıl değil, taciz ve sindirme ciddi zararlara yol açıyor” diyen Vang, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin’in her zaman adalete bağlı kaldığının ve hakkaniyeti gözettiğinin altını çizdi.2023'te uluslararası durum ve Çin diplomasisi konulu bir seminerde konuşan Vang Yi, hegemonyacılığa ve kaba kuvvet politikalarına kesinlikle karşı çıktıklarına değinirken, konuşmasında, “Uluslararası ilişkilerde azınlık ülkelerin tekeline şiddetle karşı çıkıyor, gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim sisteminde daha fazla temsil edilmesini ve söz sahibi olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.‘Ortadoğu’nun kaderi, sadece bölgedeki halkların elindedir’Yasadışı olarak uygulanan tüm tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Çin Dışişleri Bakanı, aynı zamanda ülkesinin Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı savunmaya devam edeceğini ve bölgede barış ve uyumun korunmasına daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.Vang, “Ortadoğu’nun kaderi her zaman olduğu gibi bir kez daha bölgedeki tüm ülkelerin halklarının elindedir. Bu gerçek, istişare ve uzlaşma, diyalog ve barış için büyük bir zaferdir” diye konuştu.Çin'in her zaman aktif, iyi niyetli ve güvenilir bir arabulucu olduğuna dikkat çeken Vang, Pekin'in hiçbir zaman körü körüne askeri güce inanmadığını, hiçbir zaman jeopolitik çıkarlar peşinde koşmadığını ve hiçbir zaman kendi görüşünü başkalarına dayatmadığını da vurguladı.Çin’in her zaman Ortadoğu halklarının kendi kalkınma yollarını belirlemelerini desteklediğine dikkat çeken Vang, Ortadoğu ülkelerinin farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmelerini desteklediklerine vurgu yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Vang Yi, konuşmasında BRICS’in uluslararası rolüne de değinerek, örgütün genişlemesinin küresel yönetişim sisteminin adil ve makul bir yönde gelişmesine yardımcı olacağına dikkat çekerken, “BRICS, genişlemenin ardından, küresel yönetişim sisteminin adil ve makul bir yönde gelişmesine şüphesiz daha etkin bir şekilde katkıda bulunacak, birliğin genişlemesi Küresel Güney'in uluslararası ilişkilerdeki temsilini ve sesini arttıracaktır” ifadeleri kullandı.Geçtiğimiz ağustos ayında Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, örgüt üyelerinin Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) BRICS'e tam üye olmaya davet etmeye karar verdiklerini bildirmişti.Arjantin daha sonra birliğe katılmayı reddetmiş, diğer yeni ülkelerin örgüte tam katılımı 1 Ocak 2024'te başlamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Johannesburg'daki zirvenin ardından yaptığı açıklamada BRICS'e katılmak isteyen bir devletin üye ülkelere karşı yaptırım uygulamaması gerektiğinin altını çizmişti.

