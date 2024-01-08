https://sputniknews.com.tr/20240108/bati-medyasi-bricsin-genislemesi-batinin-rusya-ve-iran-uzerindeki-baskisini-hafifletecek-1079432044.html

Batı medyası: BRICS’in genişlemesi Batı’nın Rusya ve İran üzerindeki baskısını hafifletecek

Batı medyası: BRICS’in genişlemesi Batı’nın Rusya ve İran üzerindeki baskısını hafifletecek

Bloomberg, BRICS’e BAE ve Suudi Arabistan dahil yeni üyelerin katılmasının, örgüte üye ülkelerin dolara bağımlılığını azaltacağını ve aynı zamanda Batı... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T17:21+0300

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Mihir Sharma imzalı yazıda, “BRICS’in iki kat genişlemesi, onu Batı için daha büyük tehdit haline getirmez belki ama Rusya ve İran gibi ülkeler üzerindeki etkisini azaltabilir. Gazze ve Ukrayna’daki savaşlar göz önüne alındığında bu önemli” ifadesine yer verildi.BRICS’in oluşturduğu Yeni Kalkınma Bankası’nın dolardan bağımsız projeler hayata geçirdiği kaydedilen yazıda örgüte petrol zengini Ortadoğu ülkelerinin katılmasının sermaye akışını artıracağı vurgulandı.Yeni Kalkınma Bankası’nın dağıttığı kredilerin yüzde 25’inin ulusal paralar halinde verildiğine dikkat çeken Mihir Sharma, bunun, ABD’den bağımsız nakit akışı yaratmaya yönelik bir adım ve şu anda örgüte başkanlık eden Rusya için önemli olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240108/fransa-ekonomi-bakani-le-maire-bizi-cok-zor-zamanlar-bekliyor-siki-tedbirlere-ihtiyac-var-1079431910.html

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