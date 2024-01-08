https://sputniknews.com.tr/20240108/fransa-ekonomi-bakani-le-maire-bizi-cok-zor-zamanlar-bekliyor-siki-tedbirlere-ihtiyac-var-1079431910.html
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Bizi çok zor zamanlar bekliyor, sıkı tedbirlere ihtiyaç var
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Bizi çok zor zamanlar bekliyor, sıkı tedbirlere ihtiyaç var
Fransa Ekonomi Bakanı, gelecek yıllarda ülkenin ekonomik durumunun zor koşullarla test edileceğini belirtti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T17:17+0300
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2024-01-08T17:17+0300
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Fransa’nın mali sistemini onarmak için sıkı ekonomik tedbirlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülke vatandaşları için ekonomik açıdan en zor zamanların henüz başlamadığını belirtti.Le Maire, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 yılında en az 12 milyar euro tasarruf etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Açık konuşmak gerekiyor, kamu maliyesi açısından en zor zamanlar henüz ileride bizi bekliyor” diye yazdı.Bakan, “Aldığımız ve daha almak zorunda olduğumuz kararlar çok zor ama geri adım atmayacağız. Artan enerji fiyatları nedeniyle tarife sübvansiyonlarının sona ermesinin ardından önümüzdeki haftalarda özellikle hükümet harcamalarının gözden geçirilmesine ilişkin yeni teklifler sunacağız” ifadesini kullandı.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un parlamentonun onayına sunmadan imzaladığı 2024 bütçesi, muhalefet tarafından kemer sıkma tedbirleri olarak eleştiriliyor. Maliye Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, ülkenin 3 trilyon avroyu aşan devasa dış borcunu ve yüzde 4.4’lük bütçe açığını azaltmak bu tedbirlere ihtiyaç var.Daha önce Le Maire, gelecek yıl 16 milyar euro’luk tasarruf elde etmeyi planladıklarını bildirmişti. Bunu büyük ölçüde, 2023’te yürürlüğe giren halka doğalgaz ve elektrik sübvansiyonlarının kaldırılması yoluyla gerçekleştireceklerini belirten Fransız Bakan ayrıca kamu borcunu hızla azaltma niyetinde olduklarını dile getirmişti.Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne göre 2023’te ülkenin kamu borcu 3 milyar 82 milyon euro’ya yükselmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240108/isvec-sivil-savunma-bakani-savasa-hazir-olun-1079431593.html
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fransa, ekonomi, tasarruf, tasarruf paketi
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Bizi çok zor zamanlar bekliyor, sıkı tedbirlere ihtiyaç var
Fransa Ekonomi Bakanı, gelecek yıllarda ülkenin ekonomik durumunun zor koşullarla test edileceğini belirtti.
Fransa’nın mali sistemini onarmak için sıkı ekonomik tedbirlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülke vatandaşları için ekonomik açıdan en zor zamanların henüz başlamadığını belirtti
.
Le Maire, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 yılında en az 12 milyar euro tasarruf etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Açık konuşmak gerekiyor, kamu maliyesi açısından en zor zamanlar henüz ileride bizi bekliyor” diye yazdı.
Bakan, “Aldığımız ve daha almak zorunda olduğumuz kararlar çok zor ama geri adım atmayacağız. Artan enerji fiyatları nedeniyle tarife sübvansiyonlarının sona ermesinin ardından önümüzdeki haftalarda özellikle hükümet harcamalarının gözden geçirilmesine ilişkin yeni teklifler sunacağız” ifadesini kullandı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un parlamentonun onayına sunmadan imzaladığı 2024 bütçesi, muhalefet tarafından kemer sıkma tedbirleri olarak eleştiriliyor. Maliye Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, ülkenin 3 trilyon avroyu aşan devasa dış borcunu ve yüzde 4.4’lük bütçe açığını azaltmak bu tedbirlere ihtiyaç var.
Daha önce Le Maire, gelecek yıl 16 milyar euro’luk tasarruf elde etmeyi planladıklarını bildirmişti. Bunu büyük ölçüde, 2023’te yürürlüğe giren halka doğalgaz ve elektrik sübvansiyonlarının kaldırılması yoluyla gerçekleştireceklerini belirten Fransız Bakan ayrıca kamu borcunu hızla azaltma niyetinde olduklarını dile getirmişti.
Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne göre 2023’te ülkenin kamu borcu 3 milyar 82 milyon euro’ya yükselmişti.