https://sputniknews.com.tr/20240108/isvec-sivil-savunma-bakani-savasa-hazir-olun-1079431593.html
İsveç Sivil Savunma Bakanı: Savaşa hazır olun
İsveç Sivil Savunma Bakanı: Savaşa hazır olun
İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, ülke vatandaşlarına savaşa hazır olma çağrısında bulundu. Genelkurmay Başkanı Micael Byden de durumun çok ciddi... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T16:58+0300
2024-01-08T16:58+0300
2024-01-08T16:58+0300
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Ulusal güvenlik konferansında konuşan İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, “İsveç’te savaş olabilir. Her şeyden önce korkunuza değil, durumla ilgili algınıza hitap ediyorum. Kapıyı aralamaya çalışıyorum. Bu kapı birçok İsveçli için ömür boyu kapalı kalmış olabilir. Bizi şu soruyla karşılıyor. Savaş başlarsa siz kimsiniz?” dedi.İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden de yerel televizyonuna açıklamasında, “Artık laftan ve algıdan eyleme geçmekten bahsediyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Avrupa’da olası savaşa karşı hazırlık yapma çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240105/isvec-bmde-rusyayi-destekleyen-maliye-kalkinma-yardimini-kesti-1079358022.html
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isveç, savaş, kriz, nato, ab
İsveç Sivil Savunma Bakanı: Savaşa hazır olun
İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, ülke vatandaşlarına savaşa hazır olma çağrısında bulundu. Genelkurmay Başkanı Micael Byden de durumun çok ciddi olduğunu dile getirdi.
Ulusal güvenlik konferansında konuşan İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, “İsveç’te savaş olabilir. Her şeyden önce korkunuza değil, durumla ilgili algınıza hitap ediyorum. Kapıyı aralamaya çalışıyorum. Bu kapı birçok İsveçli için ömür boyu kapalı kalmış olabilir. Bizi şu soruyla karşılıyor. Savaş başlarsa siz kimsiniz?” dedi.
İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden de yerel televizyonuna açıklamasında, “Artık laftan ve algıdan eyleme geçmekten bahsediyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Avrupa’da olası savaşa karşı hazırlık yapma çağrısında bulunmuştu.