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https://sputniknews.com.tr/20231229/arjantin-basini-devlet-baskani-milei-brics-grubunun-uyelik-davetini-geri-cevirdi-1079173896.html
Arjantin basını: Devlet Başkanı Milei, BRICS grubunun üyelik davetini geri çevirdi
Arjantin basını: Devlet Başkanı Milei, BRICS grubunun üyelik davetini geri çevirdi
Tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'in BRICS ülkeleri tarafından yapılan ve... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T17:39+0300
2023-12-29T17:40+0300
dünya
arjantin
javier milei
brics
abd
israil
sergey lavrov
brezilya
hindistan
güney afrika
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Arjantin'de yayın yapan Infobae haber sitesinin aktardığına göre, ABD ve İsrail'e yakın bir politika izlediği bilinen Milei, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan BRICS grubuna katılmayı reddetti.Haberde, "Javier Milei, Vladimir Putin ve Şi Cinping'e resmi mektuplar göndererek Arjantin'in çok uluslu BRICS grubundan çıktığını ilan etti" ifadelerine yer verildi.Milei'in BRICS'e katılmama kararı aldığını bildirdiği mektubu Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika liderlerine de gönderdiği kaydedildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Ocak 2024'ten itibaren BRICS'e tam üye olma hakkını kazanacak Arjantin'de yeni hükümetin üyelik konusunu gözden geçirmek için 'mola' aldığını ifade etmişti. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin bir toplantısında konuşan Lavrov, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın Ağustos ayında BRICS'e kabul edildiğini anımsatarak bu ülkelerle aynı anda üyeliği onaylanan Arjantin'in ise üyelik ve işbirliği konularını yeniden düşünmek için 'mola' aldığını kaydetmişti.Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.Göreve gelmesiyle ilk yurtdışı ziyareti tercihini ABD’den yana kullanan Milei, yeni hükümetin Hamas hareketini terör örgütleri listesine alacağını duyurmuştu.ABD ve İsrail’e desteğiyle gündeme gelen Milei'nin hükümeti, aynı zamanda 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya gönderme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/lavrov-arjantin-brics-uyeligini-gozden-gecirmek-icin-mola-aldi-1078965982.html
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arjantin, javier milei, brics, abd, israil, sergey lavrov, brezilya, hindistan, güney afrika, vladimir putin, şi cinping
arjantin, javier milei, brics, abd, israil, sergey lavrov, brezilya, hindistan, güney afrika, vladimir putin, şi cinping

Arjantin basını: Devlet Başkanı Milei, BRICS grubunun üyelik davetini geri çevirdi

17:39 29.12.2023 (güncellendi: 17:40 29.12.2023)
© Pablo BarreraArjantin'de seçimler ikinci tura kaldı
Arjantin'de seçimler ikinci tura kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© Pablo Barrera
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Tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'in BRICS ülkeleri tarafından yapılan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek üyelik davetini geri çevirdiği belirtildi.
Arjantin'de yayın yapan Infobae haber sitesinin aktardığına göre, ABD ve İsrail'e yakın bir politika izlediği bilinen Milei, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan BRICS grubuna katılmayı reddetti.
Haberde, "Javier Milei, Vladimir Putin ve Şi Cinping'e resmi mektuplar göndererek Arjantin'in çok uluslu BRICS grubundan çıktığını ilan etti" ifadelerine yer verildi.
Milei'in BRICS'e katılmama kararı aldığını bildirdiği mektubu Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika liderlerine de gönderdiği kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Ocak 2024'ten itibaren BRICS'e tam üye olma hakkını kazanacak Arjantin'de yeni hükümetin üyelik konusunu gözden geçirmek için 'mola' aldığını ifade etmişti. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin bir toplantısında konuşan Lavrov, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın Ağustos ayında BRICS'e kabul edildiğini anımsatarak bu ülkelerle aynı anda üyeliği onaylanan Arjantin'in ise üyelik ve işbirliği konularını yeniden düşünmek için 'mola' aldığını kaydetmişti.
Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
Göreve gelmesiyle ilk yurtdışı ziyareti tercihini ABD’den yana kullanan Milei, yeni hükümetin Hamas hareketini terör örgütleri listesine alacağını duyurmuştu.
ABD ve İsrail’e desteğiyle gündeme gelen Milei'nin hükümeti, aynı zamanda 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya gönderme kararı almıştı.
BRICS bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
DÜNYA
Lavrov: Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı
26 Aralık, 13:39
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