https://sputniknews.com.tr/20231226/lavrov-arjantin-brics-uyeligini-gozden-gecirmek-icin-mola-aldi-1078965982.html

Lavrov: Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı

Lavrov: Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Ocak 2024'ten itibaren BRICS'e tam üye olma hakkını kazanacak Arjantin'de yeni hükümetin üyelik konusunu gözden... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T13:39+0300

2023-12-26T13:39+0300

2023-12-26T13:56+0300

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Tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla gündem olan Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, BRICS üyeliği konusunda da eski hükümetin kararını rafa kaldırabilir.İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin bir toplantısında konuşan Lavrov, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın Ağustos ayında BRICS'e kabul edildiğini anımsatarak bu ülkelerle aynı anda üyeliği onaylanan Arjantin'in ise üyelik ve işbirliği konularını yeniden düşünmek için 'mola' aldığını kaydetti.Yeni üyelerin etkisiyle Latin Amerika'daki BRICS'e ilginin çok güçlü olduğunu söyleyen Lavrov, ancak yeni katılımlarla beraber işlerin daha da çok yönlü hale geleceğini ve mutabakata varmak için daha fazla zaman gerekeceğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı "Bazen tam olarak aynı yaklaşımları benimsemeyen ülkelerle çalışma yapıldığında ve fikir birliğine varıldığında, bu tür bir fikir birliği çok değerlidir, bazı Batılı oluşumların hegemon ülkenin talimatıyla aldığı kararlardan daha güçlü, daha dayanıklı, daha güvenilirdir" ifadelerini kullandı.30'a yakın ülke BRICS'le ortaklığa hazır Lavrov, bununla birlikte yaklaşık 30 devletin BRICS ile ortaklık ilişkileri tesis etmek istediğini ifade ettiği açıklamasında, "Birliğimize üye olarak katılan ülkelerin yanı sıra bugün 30'a yakın devlet, BRICS ile ortaklık ilişkileri tesis etmek istiyor” vurgusu yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce tüm BRICS ülkelerinin çok kutupluluk için çabaladığını açıklamıştı.Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.Göreve gelmesiyle ilk yurtdışı ziyaretini ABD’den yana kullanan Arjantin’in yeni devlet başkanı Javier Milei, yeni hükümetin Hamas hareketini terör örgütleri listesine alacağını duyurmuştu.ABD ve İsrail’e desteğiyle gündeme gelen Milei'nin hükümeti, aynı zamanda 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231210/kuzey-kore-basini-brics-g7yi-geride-birakti-ve-yeni-bir-kuresel-ekonomik-duzen-kurabilir-1078277101.html

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brics, rusya, sergey lavrov, arjantin, javier milei, brezilya, çin, hindistan, güney afrika