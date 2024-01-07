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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/netanyahu-hizbullahla-yasanan-catismalara-siyasi-cozum-bulmaya-haziriz-1079403717.html
Netanyahu: Hizbullah'la yaşanan çatışmalara siyasi çözüm bulmaya hazırız
Netanyahu: Hizbullah'la yaşanan çatışmalara siyasi çözüm bulmaya hazırız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyledi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T16:42+0300
2024-01-07T16:42+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
netanya
benyamin netanyahu
hizbullah
ortadoğu
doğu akdeniz
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Bakanlar kurulu toplantısında konuşan Netanyahu, Hizbullah'la çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırında savaş ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde siyasi çözüm mesajı verdi."Hizbullah'a, Hamas'ın son aylarda çıkardığı dersi öğrenmesini öneriyorum. Bu ders, hiçbir teröristin güvende olmadığıdır. Vatandaşlarımızı koruma ve kuzeydeki sakinleri güvenli bir şekilde evlerine döndürme konusunda tamamen kararlıyız" diyen Netanyahu, bunun herkesin paylaştığı ulusal bir hedef olduğunu ve buna ulaşmak için sorumlu bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.Netanyahu, bu hedef doğrultusunda Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyleyerek aksi halde başka yöntemler kullanacaklarının altını çizdi.Önceki gün Lübnan sınırını ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Halevi, Lübnan sınırında savaş ihtimaline karşı ordunun hazırlık seviyesinin 'zirvede' olduğunu söylemişti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/hizbullahtan-israile-aruri-suikasti-misillemesi-israil-hava-ussune-62-roket-ateslendi-1079382351.html
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israil, israil-filistin, netanya, benyamin netanyahu, hizbullah, ortadoğu, doğu akdeniz

Netanyahu: Hizbullah'la yaşanan çatışmalara siyasi çözüm bulmaya hazırız

16:42 07.01.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyledi.
Bakanlar kurulu toplantısında konuşan Netanyahu, Hizbullah'la çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırında savaş ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde siyasi çözüm mesajı verdi.
"Hizbullah'a, Hamas'ın son aylarda çıkardığı dersi öğrenmesini öneriyorum. Bu ders, hiçbir teröristin güvende olmadığıdır. Vatandaşlarımızı koruma ve kuzeydeki sakinleri güvenli bir şekilde evlerine döndürme konusunda tamamen kararlıyız" diyen Netanyahu, bunun herkesin paylaştığı ulusal bir hedef olduğunu ve buna ulaşmak için sorumlu bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.
Netanyahu, bu hedef doğrultusunda Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyleyerek aksi halde başka yöntemler kullanacaklarının altını çizdi.
Önceki gün Lübnan sınırını ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.
Halevi, Lübnan sınırında savaş ihtimaline karşı ordunun hazırlık seviyesinin 'zirvede' olduğunu söylemişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.
Hizbullah'tan İsrail'e 'Aruri' suikastı misillemesi: İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
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