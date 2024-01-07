https://sputniknews.com.tr/20240107/netanyahu-hizbullahla-yasanan-catismalara-siyasi-cozum-bulmaya-haziriz-1079403717.html
Netanyahu: Hizbullah'la yaşanan çatışmalara siyasi çözüm bulmaya hazırız
Netanyahu: Hizbullah'la yaşanan çatışmalara siyasi çözüm bulmaya hazırız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyledi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T16:42+0300
2024-01-07T16:42+0300
2024-01-07T16:42+0300
israil- filistin çatışması
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hizbullah
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doğu akdeniz
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Bakanlar kurulu toplantısında konuşan Netanyahu, Hizbullah'la çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırında savaş ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde siyasi çözüm mesajı verdi."Hizbullah'a, Hamas'ın son aylarda çıkardığı dersi öğrenmesini öneriyorum. Bu ders, hiçbir teröristin güvende olmadığıdır. Vatandaşlarımızı koruma ve kuzeydeki sakinleri güvenli bir şekilde evlerine döndürme konusunda tamamen kararlıyız" diyen Netanyahu, bunun herkesin paylaştığı ulusal bir hedef olduğunu ve buna ulaşmak için sorumlu bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.Netanyahu, bu hedef doğrultusunda Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyleyerek aksi halde başka yöntemler kullanacaklarının altını çizdi.Önceki gün Lübnan sınırını ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Halevi, Lübnan sınırında savaş ihtimaline karşı ordunun hazırlık seviyesinin 'zirvede' olduğunu söylemişti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/hizbullahtan-israile-aruri-suikasti-misillemesi-israil-hava-ussune-62-roket-ateslendi-1079382351.html
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israil, israil-filistin, netanya, benyamin netanyahu, hizbullah, ortadoğu, doğu akdeniz
israil, israil-filistin, netanya, benyamin netanyahu, hizbullah, ortadoğu, doğu akdeniz
Netanyahu: Hizbullah'la yaşanan çatışmalara siyasi çözüm bulmaya hazırız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyledi.
Bakanlar kurulu toplantısında konuşan Netanyahu, Hizbullah'la çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırında savaş ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde siyasi çözüm mesajı verdi.
"Hizbullah'a, Hamas'ın son aylarda çıkardığı dersi öğrenmesini öneriyorum. Bu ders, hiçbir teröristin güvende olmadığıdır. Vatandaşlarımızı koruma ve kuzeydeki sakinleri güvenli bir şekilde evlerine döndürme konusunda tamamen kararlıyız" diyen Netanyahu, bunun herkesin paylaştığı ulusal bir hedef olduğunu ve buna ulaşmak için sorumlu bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.
Netanyahu, bu hedef doğrultusunda Hizbullah'la yaşanan çatışmaları siyasi yoldan çözmeye hazır olduklarını söyleyerek aksi halde başka yöntemler kullanacaklarının altını çizdi.
Önceki gün Lübnan sınırını ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.
Halevi, Lübnan sınırında savaş ihtimaline karşı
ordunun hazırlık seviyesinin 'zirvede' olduğunu söylemişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi
öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.