https://sputniknews.com.tr/20240106/hizbullahtan-israile-aruri-suikasti-misillemesi-israil-hava-ussune-62-roket-ateslendi-1079382351.html

Hizbullah'tan İsrail'e 'Aruri' suikastı misillemesi: İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi

Hizbullah'tan İsrail'e 'Aruri' suikastı misillemesi: İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’ye yönelik suikasta misilleme olarak İsrail ordusuna ait bir askeri üssün... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T16:05+0300

2024-01-06T16:05+0300

2024-01-06T16:05+0300

video

dünya

hizbullah

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israil

israil savunma bakanlığı

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Lübnan Hizbullahından yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesine "ilk tepki" olarak İsrail'in Meron hava üssüne 62 roket atıldığı bildirildi.Saldırının ardından İsrail'in kuzeyinden siren sesleri yükseldi. Can kaybı veya hasar ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 40 civarında roket atıldığı, ordunun roket saldırısından sorumlu olduğu belirtilen gruba karşı saldırı gerçekleştirdiği ve Lübnan'daki Hizbullah noktalarını hava saldırılarıyla hedef aldığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html

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Hizbullah'tan İsrail'e 'Aruri' suikastı misillemesi: İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'e 'Aruri' suikastı misillemesi: İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi 2024-01-06T16:05+0300 true PT1M02S

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video, hizbullah, misilleme, suikast, roket, israil, israil savunma bakanlığı