https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah yaptığı açıklamada kendileri ile savaşmayı düşünenlerin çok pişman olacağını zira Hizbullah ile savaşmanın maliyetli... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:12+0300

2024-01-04T12:12+0300

2024-01-04T12:13+0300

israil- filistin çatışması

hizbullah

hizbullah lideri hasan nasrallah

hasan nasrallah

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

kasım süleymani

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Lübnan cephesinin savaşa hızlı girişinin İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğunu söyledi.Bir TV kanalı, Nasrallah'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin dördüncü yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptığını aktardı.Hizbullah Genel Sekreteri şunları söyledi:Hasan Nasrallah, Lübnan cephesinin İsrail ordusunun önünde hızla çatışmaya girmesinin, İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekerek, 'denizden nehre kadar Filistin' topraklarının tek çözüm olduğunu vurguladı. Nasrallah konuşmasında, “Eğer bize karşı bir savaş yürütülürse ulusal çıkarlarımız bizi sonuna kadar savaşa gitmeye zorlar” dedi.

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israil

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