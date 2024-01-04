https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah yaptığı açıklamada kendileri ile savaşmayı düşünenlerin çok pişman olacağını zira Hizbullah ile savaşmanın maliyetli... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T12:12+0300
2024-01-04T12:12+0300
2024-01-04T12:13+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
hasan nasrallah
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
kasım süleymani
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Lübnan cephesinin savaşa hızlı girişinin İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğunu söyledi.Bir TV kanalı, Nasrallah'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin dördüncü yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptığını aktardı.Hizbullah Genel Sekreteri şunları söyledi:Hasan Nasrallah, Lübnan cephesinin İsrail ordusunun önünde hızla çatışmaya girmesinin, İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekerek, 'denizden nehre kadar Filistin' topraklarının tek çözüm olduğunu vurguladı. Nasrallah konuşmasında, “Eğer bize karşı bir savaş yürütülürse ulusal çıkarlarımız bizi sonuna kadar savaşa gitmeye zorlar” dedi.
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, kasım süleymani
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak
12:12 04.01.2024 (güncellendi: 12:13 04.01.2024)
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah yaptığı açıklamada kendileri ile savaşmayı düşünenlerin çok pişman olacağını zira Hizbullah ile savaşmanın maliyetli olduğunu dile getirdi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Lübnan cephesinin savaşa hızlı girişinin İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğunu söyledi.
Bir TV kanalı, Nasrallah'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin dördüncü yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptığını aktardı.
Hizbullah Genel Sekreteri şunları söyledi:
Kim bizimle savaşmayı düşünürse pişman olacaktır çünkü bizimle savaş çok ama çok pahalıya mal olur. Düşman Lübnan'a savaş başlatırsa savaşımız sınırsız, kuralsız ve kontrolsüz olacaktır. Şu ana kadar cephede çok hassas hesaplarla savaşıyoruz dolayısıyla bunun bedelini ağır ödüyoruz.
Hasan Nasrallah, Lübnan cephesinin İsrail ordusunun önünde hızla çatışmaya girmesinin, İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekerek, 'denizden nehre kadar Filistin' topraklarının tek çözüm olduğunu vurguladı. Nasrallah konuşmasında, “Eğer bize karşı bir savaş yürütülürse ulusal çıkarlarımız bizi sonuna kadar savaşa gitmeye zorlar” dedi.