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Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah yaptığı açıklamada kendileri ile savaşmayı düşünenlerin çok pişman olacağını zira Hizbullah ile savaşmanın maliyetli... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Lübnan cephesinin savaşa hızlı girişinin İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğunu söyledi.Bir TV kanalı, Nasrallah'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin dördüncü yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptığını aktardı.Hizbullah Genel Sekreteri şunları söyledi:Hasan Nasrallah, Lübnan cephesinin İsrail ordusunun önünde hızla çatışmaya girmesinin, İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekerek, 'denizden nehre kadar Filistin' topraklarının tek çözüm olduğunu vurguladı. Nasrallah konuşmasında, “Eğer bize karşı bir savaş yürütülürse ulusal çıkarlarımız bizi sonuna kadar savaşa gitmeye zorlar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/basbakan-mikati-suikast-israilin-lubnani-catismaya-dahil-etmeyi-amaclayan-yeni-bir-sucudur-1079284926.html
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Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Bizimle savaşmayı düşünen herkes pişman olacak

12:12 04.01.2024 (güncellendi: 12:13 04.01.2024)
© AA / Houssam ShbaroHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde toplanan yüzlerce Hizbullah destekçisi, konuşmayı ekranlardan dinledi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde toplanan yüzlerce Hizbullah destekçisi, konuşmayı ekranlardan dinledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA / Houssam Shbaro
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Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah yaptığı açıklamada kendileri ile savaşmayı düşünenlerin çok pişman olacağını zira Hizbullah ile savaşmanın maliyetli olduğunu dile getirdi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Lübnan cephesinin savaşa hızlı girişinin İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğunu söyledi.
Bir TV kanalı, Nasrallah'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin dördüncü yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptığını aktardı.
Hizbullah Genel Sekreteri şunları söyledi:
Kim bizimle savaşmayı düşünürse pişman olacaktır çünkü bizimle savaş çok ama çok pahalıya mal olur. Düşman Lübnan'a savaş başlatırsa savaşımız sınırsız, kuralsız ve kontrolsüz olacaktır. Şu ana kadar cephede çok hassas hesaplarla savaşıyoruz dolayısıyla bunun bedelini ağır ödüyoruz.
Hasan Nasrallah, Lübnan cephesinin İsrail ordusunun önünde hızla çatışmaya girmesinin, İsrail düşmanının sürpriz unsurunu kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekerek, 'denizden nehre kadar Filistin' topraklarının tek çözüm olduğunu vurguladı. Nasrallah konuşmasında, “Eğer bize karşı bir savaş yürütülürse ulusal çıkarlarımız bizi sonuna kadar savaşa gitmeye zorlar” dedi.
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