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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/basbakan-mikati-suikast-israilin-lubnani-catismaya-dahil-etmeyi-amaclayan-yeni-bir-sucudur-1079284926.html
Başbakan Mikati: Suikast, İsrail'in Lübnan'ı çatışmaya dahil etmeyi amaçlayan yeni bir suçudur
Başbakan Mikati: Suikast, İsrail'in Lübnan'ı çatışmaya dahil etmeyi amaçlayan yeni bir suçudur
Lübnan Başbakanı Mikati, Beyrut'un güney banliyölerinde meydana gelen ve can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan İsrail saldırısını kınadı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T12:24+0300
2024-01-03T12:24+0300
israil- filistin çatışması
necib mikati
lübnan
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
salih el-aruri
hamas
birleşmiş milletler (bm)
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin İsrail'in düzenlediği saldırının Lübnan'ı çatışmaya sokmayı amaçlayan bir İsrail suçu olduğunu dile getirdi.Mikati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mikati durumun ciddiyetine işaret ederek İsrail'i kendilerinin de uyardığını belirterek İsrail'in Gazze'deki başarısızlıklarını Güney sınırına ihraç etme yoluna başvurduğunun altını çizdi.Mikati, Lübnan'ın uluslararası meşruiyet konusundaki kararlılığını da teyit ederek, “Lübnan, her zaman olduğu gibi, uluslararası meşruiyetin ilgili kararlarına, özellikle de 1701 sayılı karara bağlı ancak bu kararı ihlal eden henüz öldürmeye doyamayan İsrail'dir" dedi.Mikati açıklamasında yıkım ve savaş kararının İsrail'in elinde olduğunu ve yapılması gerekenin İsrail hükümetini caydırmak ve saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladı.İsrail saldırısı BM'ye şikayet edilecekLübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdiği belirtildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü.Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi. Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/macrondan-israile-cagri-lubnanda-gerilimi-tirmandirmayin-1079284199.html
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necib mikati, lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, salih el-aruri, hamas, birleşmiş milletler (bm)
necib mikati, lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, salih el-aruri, hamas, birleşmiş milletler (bm)

Başbakan Mikati: Suikast, İsrail'in Lübnan'ı çatışmaya dahil etmeyi amaçlayan yeni bir suçudur

12:24 03.01.2024
© WAEL HAMZEHNecib Mikati
Necib Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© WAEL HAMZEH
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Lübnan Başbakanı Mikati, Beyrut'un güney banliyölerinde meydana gelen ve can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan İsrail saldırısını kınadı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin İsrail'in düzenlediği saldırının Lübnan'ı çatışmaya sokmayı amaçlayan bir İsrail suçu olduğunu dile getirdi.
Mikati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu saldırılar kesinlikle Lübnan'ı ilgilendiriyor. Bu saldırı Gazze'de devam eden savaş hayaletinin Lübnan'a sıçramaması için gösterdiğimiz çabalara açık bir yanıt. İlgili ülkeleri İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz. Saldırıları durdurun.

Mikati durumun ciddiyetine işaret ederek İsrail'i kendilerinin de uyardığını belirterek İsrail'in Gazze'deki başarısızlıklarını Güney sınırına ihraç etme yoluna başvurduğunun altını çizdi.
Mikati, Lübnan'ın uluslararası meşruiyet konusundaki kararlılığını da teyit ederek, “Lübnan, her zaman olduğu gibi, uluslararası meşruiyetin ilgili kararlarına, özellikle de 1701 sayılı karara bağlı ancak bu kararı ihlal eden henüz öldürmeye doyamayan İsrail'dir" dedi.
Mikati açıklamasında yıkım ve savaş kararının İsrail'in elinde olduğunu ve yapılması gerekenin İsrail hükümetini caydırmak ve saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladı.

İsrail saldırısı BM'ye şikayet edilecek

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdiği belirtildi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü.
Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi. Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.
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