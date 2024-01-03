https://sputniknews.com.tr/20240103/basbakan-mikati-suikast-israilin-lubnani-catismaya-dahil-etmeyi-amaclayan-yeni-bir-sucudur-1079284926.html

Başbakan Mikati: Suikast, İsrail'in Lübnan'ı çatışmaya dahil etmeyi amaçlayan yeni bir suçudur

Başbakan Mikati: Suikast, İsrail'in Lübnan'ı çatışmaya dahil etmeyi amaçlayan yeni bir suçudur

Lübnan Başbakanı Mikati, Beyrut'un güney banliyölerinde meydana gelen ve can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan İsrail saldırısını kınadı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T12:24+0300

2024-01-03T12:24+0300

2024-01-03T12:24+0300

israil- filistin çatışması

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salih el-aruri

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin İsrail'in düzenlediği saldırının Lübnan'ı çatışmaya sokmayı amaçlayan bir İsrail suçu olduğunu dile getirdi.Mikati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mikati durumun ciddiyetine işaret ederek İsrail'i kendilerinin de uyardığını belirterek İsrail'in Gazze'deki başarısızlıklarını Güney sınırına ihraç etme yoluna başvurduğunun altını çizdi.Mikati, Lübnan'ın uluslararası meşruiyet konusundaki kararlılığını da teyit ederek, “Lübnan, her zaman olduğu gibi, uluslararası meşruiyetin ilgili kararlarına, özellikle de 1701 sayılı karara bağlı ancak bu kararı ihlal eden henüz öldürmeye doyamayan İsrail'dir" dedi.Mikati açıklamasında yıkım ve savaş kararının İsrail'in elinde olduğunu ve yapılması gerekenin İsrail hükümetini caydırmak ve saldırganlığını durdurmak olduğunu vurguladı.İsrail saldırısı BM'ye şikayet edilecekLübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdiği belirtildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü.Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi. Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/macrondan-israile-cagri-lubnanda-gerilimi-tirmandirmayin-1079284199.html

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necib mikati, lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, salih el-aruri, hamas, birleşmiş milletler (bm)