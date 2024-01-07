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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
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12:22
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https://sputniknews.com.tr/20240107/blinken-urdunde-kral-abdullah-ile-bir-araya-geldi-1079399777.html
Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi
Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu temasları çerçevesinde Ürdün’de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T15:06+0300
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dünya
antony blinken
abd
ortadoğu
ürdün
ürdün kralı 2. abdullah
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan temasları kapsamında dün Ürdün’e geldi. Ortadoğu temaslarına başlayan Blinken, bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.Kral Abdullah görüşmede, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri harekatının devam etmesinin ‘felaketle sonuçlanacağı’ konusunda Blinken’ı uyarırken, Washington’a önemli bir rol düştüğünü söyledi.Gazze Şeridi ile Batı Şeria’nın birbirinden koparılması ve Filistinlilerin Gazze Şeridi ile Batı Şeria’dan zorunlu göçe tabi tutulması çabalarını reddeden Kral Abdullah, bu girişimlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Gazzelilerin evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’teki Filistinlilere, Müslüman ve Hristiyan mukaddesatına yönelik saldırılarına da dikkati çeken Kral Abdullah, bunun bölgede büyük bir patlamaya yol açmadan engellenmesi gerektiğini vurguladı.Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yakın zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelmişti.Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de görüştüÜrdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, “Gazze Şeridi’ndeki saldırının derhal sona erdirilmesi, bölgedeki sivillerin korunması, Gazze’nin tüm bölgelerine yeterli, kalıcı insani ve tıbbi yardım ulaştırılması gerektiğini” vurguladı.Blinken, Amman’daki Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret ettiABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amman’da bulunan Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti.Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, geçen hafta Refah ve Kerem Şalom üzerinden Gazze’ye günde ortalama 120 kamyon girdi.İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce bölgeye günde 500 tır girdiği görülürken, rakamların şu anda ihtiyaç duyulan miktarın çok altında olduğu belirtiliyor. BM’ye göre, Gazze Şeridi’ndeki her 4 Filistinliden birinin açlıkla mücadele ettiği, geri kalanının ise tehlikeli seviyelerde açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilirken, nüfusun tamamının hayatta kalabilmesi için sınırdan kamyonlara bağımlı olduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240107/blinken-ortadogudaki-catismanin-yayilmasini-onlemek-istiyoruz-1079390454.html
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antony blinken, abd, ortadoğu, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
antony blinken, abd, ortadoğu, ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi

15:06 07.01.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu temasları çerçevesinde Ürdün’de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan temasları kapsamında dün Ürdün’e geldi. Ortadoğu temaslarına başlayan Blinken, bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.
Kral Abdullah görüşmede, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri harekatının devam etmesinin ‘felaketle sonuçlanacağı’ konusunda Blinken’ı uyarırken, Washington’a önemli bir rol düştüğünü söyledi.
Gazze Şeridi ile Batı Şeria’nın birbirinden koparılması ve Filistinlilerin Gazze Şeridi ile Batı Şeria’dan zorunlu göçe tabi tutulması çabalarını reddeden Kral Abdullah, bu girişimlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Gazzelilerin evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’teki Filistinlilere, Müslüman ve Hristiyan mukaddesatına yönelik saldırılarına da dikkati çeken Kral Abdullah, bunun bölgede büyük bir patlamaya yol açmadan engellenmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yakın zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelmişti.

Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, “Gazze Şeridi’ndeki saldırının derhal sona erdirilmesi, bölgedeki sivillerin korunması, Gazze’nin tüm bölgelerine yeterli, kalıcı insani ve tıbbi yardım ulaştırılması gerektiğini” vurguladı.

Blinken, Amman’daki Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amman’da bulunan Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti.
Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, geçen hafta Refah ve Kerem Şalom üzerinden Gazze’ye günde ortalama 120 kamyon girdi.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce bölgeye günde 500 tır girdiği görülürken, rakamların şu anda ihtiyaç duyulan miktarın çok altında olduğu belirtiliyor.
BM’ye göre, Gazze Şeridi’ndeki her 4 Filistinliden birinin açlıkla mücadele ettiği, geri kalanının ise tehlikeli seviyelerde açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilirken, nüfusun tamamının hayatta kalabilmesi için sınırdan kamyonlara bağımlı olduğu ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
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Blinken: Ortadoğu’daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyoruz
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