https://sputniknews.com.tr/20231224/urdun-ve-bae-disisleri-bakanlarindan-gazzede-acil-ateskes-vurgusu-1078891415.html
Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze'de acil ateşkes vurgusu
Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze'de acil ateşkes vurgusu
Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T23:49+0300
2023-12-24T23:49+0300
2023-12-24T23:49+0300
ürdün
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
ateşkes
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.Ürdün ile BAE arasında devam eden koordinasyon ve istişare süreci çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, her iki bakan da Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin sağlanması ve tüm bölgeye yetecek sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduklarını ifade eden iki bakan, yerinden edilenlerin de evlerine dönmesi gerektiğini kaydetti.Bakanlar, bölgede kapsamlı ve adil barış ile istikrarın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.Safedi'nin BAE ziyaretinin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231224/unrwa-israilin-saldirilari-altindaki-gazzede-oldurulen-bm-calisani-sayisi-142ye-ulasti-1078890462.html
ürdün
israil
gazze
gazze şeridi
bae
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ürdün, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ateşkes
ürdün, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ateşkes
Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze'de acil ateşkes vurgusu
Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını görüştü.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.
Ürdün ile BAE arasında devam eden koordinasyon ve istişare süreci çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, her iki bakan da Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin sağlanması ve tüm bölgeye yetecek sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.
Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduklarını ifade eden iki bakan, yerinden edilenlerin de evlerine dönmesi gerektiğini kaydetti.
Bakanlar, bölgede kapsamlı ve adil barış ile istikrarın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.
Safedi'nin BAE ziyaretinin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.