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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/urdun-ve-bae-disisleri-bakanlarindan-gazzede-acil-ateskes-vurgusu-1078891415.html
Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze'de acil ateşkes vurgusu
Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze'de acil ateşkes vurgusu
Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T23:49+0300
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.Ürdün ile BAE arasında devam eden koordinasyon ve istişare süreci çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, her iki bakan da Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin sağlanması ve tüm bölgeye yetecek sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduklarını ifade eden iki bakan, yerinden edilenlerin de evlerine dönmesi gerektiğini kaydetti.Bakanlar, bölgede kapsamlı ve adil barış ile istikrarın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.Safedi'nin BAE ziyaretinin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231224/unrwa-israilin-saldirilari-altindaki-gazzede-oldurulen-bm-calisani-sayisi-142ye-ulasti-1078890462.html
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Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze'de acil ateşkes vurgusu

23:49 24.12.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail asker ordu Gazze
İsrail asker ordu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını görüştü.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.
Ürdün ile BAE arasında devam eden koordinasyon ve istişare süreci çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, her iki bakan da Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin sağlanması ve tüm bölgeye yetecek sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.
Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduklarını ifade eden iki bakan, yerinden edilenlerin de evlerine dönmesi gerektiğini kaydetti.
Bakanlar, bölgede kapsamlı ve adil barış ile istikrarın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.
Safedi'nin BAE ziyaretinin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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