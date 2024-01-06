https://sputniknews.com.tr/20240106/bakan-fidan-ile-blinkenin-gorusmesi-sonrasi-aciklama-1079384910.html

Bakan Fidan ile Blinken görüşmesiyle ilgili F-16 ve NATO açıklaması

Bakan Fidan ile Blinken görüşmesiyle ilgili F-16 ve NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini, İsveç’in NATO... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T17:28+0300

2024-01-06T17:28+0300

2024-01-06T18:05+0300

türkiye

hakan fidan

antony blinken

f-16

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, Blinken’a F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini aktardı. Fidan, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu ifade etti. Görüşmede iki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunuldu.Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini belirten Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterilen çabalara da değindi. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/cumhurbaskani-erdogan-abd-disisleri-bakani-blinkeni-kabul-etti-1079381703.html

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