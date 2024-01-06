https://sputniknews.com.tr/20240106/bakan-fidan-ile-blinkenin-gorusmesi-sonrasi-aciklama-1079384910.html
Bakan Fidan ile Blinken görüşmesiyle ilgili F-16 ve NATO açıklaması
Bakan Fidan ile Blinken görüşmesiyle ilgili F-16 ve NATO açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini, İsveç’in NATO... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T17:28+0300
2024-01-06T17:28+0300
2024-01-06T18:05+0300
türkiye
hakan fidan
antony blinken
f-16
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, Blinken’a F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini aktardı. Fidan, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu ifade etti. Görüşmede iki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunuldu.Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini belirten Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterilen çabalara da değindi. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/cumhurbaskani-erdogan-abd-disisleri-bakani-blinkeni-kabul-etti-1079381703.html
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hakan fidan, antony blinken, f-16
hakan fidan, antony blinken, f-16
Bakan Fidan ile Blinken görüşmesiyle ilgili F-16 ve NATO açıklaması
17:28 06.01.2024 (güncellendi: 18:05 06.01.2024)
Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini, İsveç’in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu belirttiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.
Bakan Fidan, Blinken’a F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini aktardı. Fidan, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu ifade etti.
Görüşmede iki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunuldu.
Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini belirten Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterilen çabalara da değindi.
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.