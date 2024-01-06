https://sputniknews.com.tr/20240106/cumhurbaskani-erdogan-abd-disisleri-bakani-blinkeni-kabul-etti-1079381703.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmeye başladı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T15:24+0300
2024-01-06T15:24+0300
2024-01-06T15:24+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067263210_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_ce82a7b67a3e457a40993b280aa00690.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240106/bakan-fidan-ile-blinken-arasindaki-gorusme-basladi-1079378036.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067263210_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_0c74fdfaedf3b40d5424222a429576c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, antony blinken
recep tayyip erdoğan, antony blinken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.