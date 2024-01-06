https://sputniknews.com.tr/20240106/bakan-fidan-ile-blinken-arasindaki-gorusme-basladi-1079378036.html

Bakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Bakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesi başladı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T12:30+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turuBlinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

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antony blinken, hakan fidan, türkiye, abd, görüşme, ikili görüşme, diplomasi