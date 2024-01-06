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Mossad ajanının camide vaaz verdiği ortaya çıktı
Mossad ajanının camide vaaz verdiği ortaya çıktı
Hatay Kırıkhan’da yaşayan bir kişi, Suriye uyruklu S.T isimli casus için ". Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T10:22+0300
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mossad
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MİT ve Emniyet’in deşifre ettiği 34 Mossad casusuyla ilgili çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesi, İsrail istihbaratına çalışan Suriyeli S.T isimli şahsın geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz verdiğini yazdı. S.T’nin Kırıkhan’daki faaliyetleri, gözaltı fotoğraflarının medyaya yansımasıyla ortaya çıktı. 'Ayet, hadis okuyorlardı' Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli S.T’ hakkında “İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım" bilgisi paylaştı. Geceleri camide kalıyorlardı Kırıkhan sakini sözlerine "Depremzedelere yardım geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu" diye devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20240102/istanbul-merkezli-8-ilde-operasyon-mossad-casuslugu-suclamasiyla-33-supheli-gozaltina-alindi-1079255559.html
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mossad, ajan, türkiye, israil, hatay
mossad, ajan, türkiye, israil, hatay

Mossad ajanının camide vaaz verdiği ortaya çıktı

10:22 06.01.2024
© İHAMossad ajanları yakalandı
Mossad ajanları yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© İHA
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Hatay Kırıkhan’da yaşayan bir kişi, Suriye uyruklu S.T isimli casus için ". Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu" bilgisi paylaştı.
MİT ve Emniyet’in deşifre ettiği 34 Mossad casusuyla ilgili çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesi, İsrail istihbaratına çalışan Suriyeli S.T isimli şahsın geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz verdiğini yazdı. S.T’nin Kırıkhan’daki faaliyetleri, gözaltı fotoğraflarının medyaya yansımasıyla ortaya çıktı.

'Ayet, hadis okuyorlardı'

Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli S.T’ hakkında “İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım" bilgisi paylaştı.

Geceleri camide kalıyorlardı

Kırıkhan sakini sözlerine "Depremzedelere yardım geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu" diye devam etti.
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