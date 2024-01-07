https://sputniknews.com.tr/20240107/blinken-ortadogudaki-catismanin-yayilmasini-onlemek-istiyoruz-1079390454.html

Blinken: Ortadoğu’daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyoruz

Blinken: Ortadoğu’daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ortadoğu’daki çatışmanın... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T08:43+0300

2024-01-07T08:43+0300

2024-01-07T08:43+0300

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abd

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abd dışişleri bakanlığı

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girit adası

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Girit Adası’nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından Ürdün’e gitmek üzere havalimanına gelen Blinken, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Ortadoğu’daki çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek istediğini söyledi.İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini belirten Blinken, çatışmaları kontrol altına almanın bölgedeki tüm ulusların çıkarına olduğunu vurguladı.İsrail için ülkenin kuzeyinde güvenliğe sahip olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Blinken, “İsrail gerginliğin tırmanmasını istemiyor. Ama aynı zamanda kendilerini savunmak için de hazırlıklı olmak zorundalar” dedi.Arap ülkeleri, İsrail ve Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan Blinken, krizi çözme çabalarının başarısız olması durumunda “sonsuz bir şiddet döngüsü ve bölgedeki insanlar için güvensizlik ile çatışma içinde bir yaşam” olacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240105/biden-yonetimi-ortadoguda-yeni-bir-savasa-hazirlaniyor-1079356757.html

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abd, ortadoğu, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, yunanistan, girit adası