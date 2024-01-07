https://sputniknews.com.tr/20240107/blinken-ortadogudaki-catismanin-yayilmasini-onlemek-istiyoruz-1079390454.html
Blinken: Ortadoğu’daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyoruz
Blinken: Ortadoğu’daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ortadoğu’daki çatışmanın... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T08:43+0300
2024-01-07T08:43+0300
2024-01-07T08:43+0300
dünya
abd
ortadoğu
abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
yunanistan
girit adası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079389772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9694c2eee96e87eade324c18f0698739.jpg
Girit Adası’nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından Ürdün’e gitmek üzere havalimanına gelen Blinken, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Ortadoğu’daki çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek istediğini söyledi.İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini belirten Blinken, çatışmaları kontrol altına almanın bölgedeki tüm ulusların çıkarına olduğunu vurguladı.İsrail için ülkenin kuzeyinde güvenliğe sahip olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Blinken, “İsrail gerginliğin tırmanmasını istemiyor. Ama aynı zamanda kendilerini savunmak için de hazırlıklı olmak zorundalar” dedi.Arap ülkeleri, İsrail ve Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan Blinken, krizi çözme çabalarının başarısız olması durumunda “sonsuz bir şiddet döngüsü ve bölgedeki insanlar için güvensizlik ile çatışma içinde bir yaşam” olacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/biden-yonetimi-ortadoguda-yeni-bir-savasa-hazirlaniyor-1079356757.html
yunanistan
girit adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079389772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7541d502805fe1d16b134e13906af48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ortadoğu, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, yunanistan, girit adası
abd, ortadoğu, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, yunanistan, girit adası
Blinken: Ortadoğu’daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ortadoğu’daki çatışmanın yayılmasını önlemek istediğini söyledi.
Girit Adası’nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis
ile görüşmesinin ardından Ürdün’e gitmek üzere havalimanına gelen Blinken, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Ortadoğu’daki çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek istediğini söyledi.
İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini belirten Blinken, çatışmaları kontrol altına almanın bölgedeki tüm ulusların çıkarına olduğunu vurguladı.
İsrail için ülkenin kuzeyinde güvenliğe sahip olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Blinken, “İsrail gerginliğin tırmanmasını istemiyor. Ama aynı zamanda kendilerini savunmak için de hazırlıklı olmak zorundalar” dedi.
Arap ülkeleri, İsrail ve Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan Blinken, krizi çözme çabalarının başarısız olması durumunda “sonsuz bir şiddet döngüsü ve bölgedeki insanlar için güvensizlik ile çatışma içinde bir yaşam” olacağını ifade etti.