https://sputniknews.com.tr/20240107/bati-yardimi-keserse-ukrayna-para-basmaya-baslamak-zorunda-kalacak-1079391186.html

‘Batı yardımı keserse Ukrayna para basmaya başlamak zorunda kalacak’

‘Batı yardımı keserse Ukrayna para basmaya başlamak zorunda kalacak’

Kiev’in başarısız karşı saldırısı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde askeri ve mali yardımlarını sürdürme konusunda şüphelere neden olurken, Ukrayna’nın... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T10:04+0300

2024-01-07T10:04+0300

2024-01-07T11:24+0300

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The Wall Street Journal, Kiev’in Batı desteğinin azalması nedeniyle kısa vadede daha kırılgan bir durumda olduğunun altını çizdiği haberinde, 2024 ABD başkanlık seçimlerinden sonra Washington’un Kiev’e yardımla ilgili yaklaşımını değiştirebileceğine dair endişelerin de arttığı vurguladı.“Kiev'in bütçe açıklarını kapatmak için ya ‘acı verici harcama kesintilerine’ başvurması ya da para basmaya başlaması gerekecek” ifadelerine yer veren ABD’li gazete, her iki seçeneğin de ‘ülke ekonomisi için ciddi bir risk yaratabileceğine’ dikkat çekti.Daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna’nın Batı’nın mali yardımı olmadan sadece birkaç ay hayatta kalacağını itiraf ederken, ancak AB ve ABD'nin bu süre zarfında Kiev'in finansman sorununu çözememesi halinde zorluklarla karşılaşacağını söyledi.Aralık ayındaki AB Zirvesi’nde bir araya gelen AB liderleri, Ukrayna'ya dört yıllık destek programı kapsamında 50 milyar euro tahsis edilmesi konusunu çözüme kavuşturamazken, ABD Kongresi de Kiev için 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamaya hala hazır olmadığını göstermişti.Ukrayna'nın 2024 yılı devlet bütçesi 43.5 milyar dolarlık açık içerirken, belgeye göre ülkenin dış borçlanmasının 41 milyar dolar olması gerekiyor.Ancak bütçenin Batılı ortakların sağlamaya hazır olduğundan daha fazla gider içerdiği tahmin edilirken, son günlerde bu endişeler, geçen haftaki Avrupa Birliği Zirvesi’ndeki liderlerin Ukrayna'ya dört yıllık destek programı kapsamında 50 milyar euro tahsis etme konusunu çözememesi ve ABD Kongresi'nin Kiev için 61 milyar dolarlık yardım paketini hala onaylamamış olması nedeniyle daha da artıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231231/ozel-operasyonun-2023u-karsi-saldiriya-gecen-kievin-basarisizlik-yili-1078945399.html

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