İngiltere, Husilere karşı harekete geçmeye hazır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor
09:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
09:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
11:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
12:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
12:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:12
1 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
21:47
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
22:09
3 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
22:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
22:37
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
22:46
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
23:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
23:39
1 dk
2023 TÜRKİYE ALMANAĞI
Depremle sarsıldık
10:00
84 dk
TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTTİ
2023'de savunma sanayiinde neler oldu?
11:28
14 dk
SPOR DÜNYASININ 2023 KARNESİ
Krizle kapattık
11:46
10 dk
2023'Ü KÂRLI KAPATANLAR
Altının şaşırtan seyri
12:00
4 dk
2023 RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
En güvenilir müttefik oldu
12:26
27 dk
2023'E YAPAY ZEKA DAMGA VURDU
Dünya bunu tartışıyor
13:00
19 dk
2023 KÜLTÜR-SANAT ALMANAĞI
Hem ağladık hem sevindik
13:42
11 dk
2023 KARABAĞ KRİZİ
Kim ne dedi, neler oldu?
14:00
31 dk
2023 DE GÜLDÜRMEDİ
Ekonominin karnesi
14:39
5 dk
2023'DE DÜNYA BUNU KONUŞTU
Öne çıkan başlıklar
15:00
32 dk
2023 ENERJİ ALMANAĞI
Türkiye'yi sevindiren haber
15:44
14 dk
180 DERECE DEĞİŞEN FAİZ POLİTİKASI
2023'de nereden nereye geldi?
16:00
4 dk
2023 MECLİSİ'NDE NELER OLDU?
Meclis'te hangi sahneleri izledik?
16:12
5 dk
DÜNYA 2024'DE BUNLARI KONUŞACAK
Hangi ülkeleri seçim bekliyor?
16:23
5 dk
DÜNYADAKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Dinleyince çok şaşıracaksınız
16:47
4 dk
2023 İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Çocukları ve kadınları katlettiler
17:00
52 dk
2023'DE TÜRKİYE TURİZMİ
Hedeflenen rakam tutturuldu mu?
18:00
4 dk
2023'ÜN DİKKAT ÇEKEN SEÇİMLERİ
Dünyada taşlar yerinden oynadı
18:21
12 dk
2023 KİEV'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Batı kazanamadı
19:00
36 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/ingiltere-husilere-karsi-harekete-gecmeye-hazir-1079228720.html
İngiltere, Husilere karşı harekete geçmeye hazır
İngiltere, Husilere karşı harekete geçmeye hazır
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı "doğrudan harekete geçmeye hazır olduğu"... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T08:51+0300
2024-01-01T08:51+0300
israil- filistin çatışması
ingiltere
grant shapps
ingiltere savunma bakanlığı
abd
ortadoğu
doğu akdeniz
israil
israil-filistin
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/01/1079228376_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4269049395a918d9cc278cdd853f06ed.jpg
Bakan Shapps, İngiliz The Telegraph gazetesi için "Kızıldeniz'i korumalıyız" başlıklı makale kaleme aldı.Makalede, İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyerinin, aralıkta Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu füzeyle vurarak imha ettiğini hatırlatan Shapps, söz konusu geminin uluslararası çabaları desteklemek üzere Kızıldeniz'e gönderildiğini öne sürdü."Kızıldeniz'deki durum son derece ciddi ve binlerce mil uzakta olmasına rağmen İngiltere'deki herkesi etkiliyor" ifadesini kullanan Shapps, bazı ticari denizcilik şirketlerinin, dünya çapında mal taşımak için Kızıldeniz rotasını kullanmaktan vazgeçmeye zorlandığını belirtti.Bakan Shapps, aralarında İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) ve Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in de bulunduğu 12 uluslararası şirketin Kızıldeniz'den geçişi askıya almak zorunda kaldığına değindi. Shapps, ayrıca konteyner gemilerinin yanı sıra petrol ve kimyasal tankerlerin de Avrupa'ya ve başka yerlere ulaşmak için Afrika'da 5 bin millik dolambaçlı yolu kat etmek zorunda kaldığına işaret etti.Bu durumun, küresel tedarik zincirlerinde uzun gecikmelere ve aksamalara neden olduğunu savunan Shapps, bunun mağazalardaki fiyatlar üzerinde de ekonomik etkisi olduğuna dikkati çekti.‘Tehditleri caydırmak için daha fazla harekete geçmekten çekinmeyeceğiz’Uluslararası nakliye için sigorta maliyetlerinin aralık başından bu yana 10 kat arttığını aktaran Shapps, geçen kasımdan aralık ayına kadar yüzde 500 artış gösteren Husilerin saldırılarının denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.Shapps, söz konusu saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savunarak, Kızıldeniz'deki saldırganlığın devam etmesinin, bölge çapında bir çatışmayı tetikleyebilecek yanlış hesaplama ve tırmanma riski taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.Bakan Shapps, makalesinde şu ifadelere yer verdi:Shapps, Husilere atıfta bulunarak, kötü niyetli aktörleri hukuka aykırı el koyma ve saldırılardan sorumlu tutmakta kararlı olduklarını bildirdi.Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücüYemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.Öte yandan, İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyerinin, 12 Aralık'ta Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu füzeyle vurarak imha ettiği belirtilmişti.HMS Diamond destroyeri, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görev yapan askeri filoya katılmak üzere geçen kasımda İngiltere'den ayrılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-israil-filistin-catismasinda-neler-yasandi-1078750400.html
ingiltere
abd
israil
gazze
gazze şeridi
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/01/1079228376_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1cfb093e88e696f08539e0935e596f1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, grant shapps, ingiltere savunma bakanlığı, abd, ortadoğu, doğu akdeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, kızıldeniz
ingiltere, grant shapps, ingiltere savunma bakanlığı, abd, ortadoğu, doğu akdeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, kızıldeniz

İngiltere, Husilere karşı harekete geçmeye hazır

08:51 01.01.2024
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISİngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
Abone ol
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı "doğrudan harekete geçmeye hazır olduğu" uyarısında bulundu.
Bakan Shapps, İngiliz The Telegraph gazetesi için "Kızıldeniz'i korumalıyız" başlıklı makale kaleme aldı.
Makalede, İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyerinin, aralıkta Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu füzeyle vurarak imha ettiğini hatırlatan Shapps, söz konusu geminin uluslararası çabaları desteklemek üzere Kızıldeniz'e gönderildiğini öne sürdü.
"Kızıldeniz'deki durum son derece ciddi ve binlerce mil uzakta olmasına rağmen İngiltere'deki herkesi etkiliyor" ifadesini kullanan Shapps, bazı ticari denizcilik şirketlerinin, dünya çapında mal taşımak için Kızıldeniz rotasını kullanmaktan vazgeçmeye zorlandığını belirtti.
Bakan Shapps, aralarında İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) ve Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in de bulunduğu 12 uluslararası şirketin Kızıldeniz'den geçişi askıya almak zorunda kaldığına değindi. Shapps, ayrıca konteyner gemilerinin yanı sıra petrol ve kimyasal tankerlerin de Avrupa'ya ve başka yerlere ulaşmak için Afrika'da 5 bin millik dolambaçlı yolu kat etmek zorunda kaldığına işaret etti.
Bu durumun, küresel tedarik zincirlerinde uzun gecikmelere ve aksamalara neden olduğunu savunan Shapps, bunun mağazalardaki fiyatlar üzerinde de ekonomik etkisi olduğuna dikkati çekti.

‘Tehditleri caydırmak için daha fazla harekete geçmekten çekinmeyeceğiz’

Uluslararası nakliye için sigorta maliyetlerinin aralık başından bu yana 10 kat arttığını aktaran Shapps, geçen kasımdan aralık ayına kadar yüzde 500 artış gösteren Husilerin saldırılarının denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.
Shapps, söz konusu saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savunarak, Kızıldeniz'deki saldırganlığın devam etmesinin, bölge çapında bir çatışmayı tetikleyebilecek yanlış hesaplama ve tırmanma riski taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Shapps, makalesinde şu ifadelere yer verdi:
"Kızıldeniz'i korumazsak, Güney Çin Denizi ve Kırım dahil başka yerleri tehdit etmek isteyenleri cesaretlendirmiş oluruz. Müttefiklerimizle birlikte sağlam durmalı, inançlarımız için sağlam durmalı ve bu olayların ortasında kalan masum insanlar için sağlam durmalıyız. HMS Diamond'ın bu ayın başlarında gösterdiği gibi, doğrudan harekete geçmeye hazırız ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditleri caydırmak için daha fazla harekete geçmekten çekinmeyeceğiz"
Shapps, Husilere atıfta bulunarak, kötü niyetli aktörleri hukuka aykırı el koyma ve saldırılardan sorumlu tutmakta kararlı olduklarını bildirdi.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.
Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.
İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.
Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.
Öte yandan, İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyerinin, 12 Aralık'ta Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu füzeyle vurarak imha ettiği belirtilmişti.
HMS Diamond destroyeri, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görev yapan askeri filoya katılmak üzere geçen kasımda İngiltere'den ayrılmıştı.
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
2023'TE NELER OLDU?
2023'te İsrail-Filistin çatışmasında neler yaşandı?
Dün, 13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала