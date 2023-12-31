https://sputniknews.com.tr/20231231/kizildenizde-gerilim-suruyor-abd-ticari-gemiye-firlatilan-2-balistik-fuzeyi-dusurdu-1079213607.html

Kızıldeniz’de gerilim sürüyor: ABD, ticari gemiye fırlatılan 2 balistik füzeyi düşürdü

Kızıldeniz’de gerilim sürüyor: ABD, ticari gemiye fırlatılan 2 balistik füzeyi düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan 2 gemisavar balistik füzenin... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T12:53+0300

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CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamaya göre, Singapur bayrağı taşıyan Danimarka'nın işlettiği ‘Maersk Hangzhou’ adındaki ticari yük gemisi, Kızıldeniz'in güneyinden geçerken Yemen'in başkenti Sana'nın yerel saatine göre 08.30'da füzeyle vurulduğunu bildirerek yardım istedi.Bunun üzerine ‘USS Laboon’ ve ‘USS Gravely’ askeri gemilerinin bölgeye intikal ederek, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen 2 gemisavar balistik füzeyi düşürdüğü aktarıldı.Yolculuğunu sürdürebilecek durumdaki ticari geminin mürettebatında yaralanan olmadığı belirtildi.Söz konusu eylemin, 19 Kasım'dan beri Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına karşı düzenlenen 23'üncü saldırı olduğu kaydedildi.Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası ‘Deniz Görev Gücü’ kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.Danimarka, ABD'nin Kızıldeniz'deki deniz gücü koalisyonuna fırkateyn göndermeyi planlıyorDanimarka, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı kurulan ABD liderliğindeki uluslararası deniz gücü koalisyonu operasyonlarına katılmak üzere fırkateyn göndermeyi planladığını bildirdi.Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.Poulsen, Danimarka'nın halihazırda bölgedeki deniz güvenliğine katkıda bulunduğunu kaydederek, "hükümetin bölgeye fırkateyn konuşlandırarak bu desteği artırmak istediğini" aktardı.Bakan Poulsen, Ocak 2024'ün sonunda Kızıldeniz'e fırkateyn konuşlandırılabilmesi için gelecek ay Parlamentoya karar tasarısı sunulacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231229/ensarullah-yemenin-israile-karsi-operasyonlari-savas-bitene-kadar-durmayacak-1079165076.html

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