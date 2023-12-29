https://sputniknews.com.tr/20231229/ensarullah-yemenin-israile-karsi-operasyonlari-savas-bitene-kadar-durmayacak-1079165076.html

Ensarullah: Yemen'in İsrail'e karşı operasyonları savaş bitene kadar durmayacak

Ensarullah: Yemen'in İsrail'e karşı operasyonları savaş bitene kadar durmayacak

Ensarullah"ın Siyasi Büro Üyesi Ali El-Kahum, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik 'Büyük Yemen' operasyonlarının, tehditler ne olursa olsun Yemen'in... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T11:58+0300

2023-12-29T11:58+0300

2023-12-29T11:58+0300

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filistin

israil-filistin sorunu

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Ensarullah"ın Siyasi Büro Üyesi Ali El-Kahum, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik 'Büyük Yemen' operasyonlarının, tehditler ne olursa olsun Yemen'in Filistin'i destekleme konusunda güçlü ve sağlam bir iradeye sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.Ali el-Kahum Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden gemilerin hedef alınmaya devam edileceği doğrulanırken bu operasyonların devam ettiği, etkili olduğunu ve Kızıldeniz'de stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.Ali el-Kahum, "Özellikle Washington'un İsrail'i korumak için Batı-Siyonist ittifakı açıklamasının ardından Amerikalıların İsrail gemilerini korumadaki başarısızlığı, Yemen'in Filistin'i, gururlu Gazze Şeridi'ni ve onun kahraman mücahitlerini desteklemeye devam edeceğini kanıtlıyor" dedi. Kahum açıklamasında Yemen'in Batılıların ve İsrail'in tehditler aldırış etmediğinin de altını çizdi.Kahum açıklamasında şu sözleri kaydetti:Kahum "Yemen'in İsrail'e yönelik bombalama operasyonları Siyonistlerin stratejik, askeri, ekonomik ve hayati hedeflerine ulaşmakta ve onların kalelerini yok etmektedir" dedi.Kahum yaptığı açıklamada, Yemen'in yaptığının Amerikalıları ve İsraillileri ağlamaya ve şikayet etmeye zorladığını belirterek bunun başlarına gelen çaresizlik, başarısızlık, kafa karışıklığı, korku ve hayal kırıklığı durumunu temsil ettiğini belirtti.Kahum operasyonların ne zaman duracağına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:ABD, Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı koymak için uluslararası bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231121/ensarullah-yemen-gazzeye-hem-sozlerle-hem-de-eylemlerle-yardim-eden-tek-ulkedir-1077642980.html

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