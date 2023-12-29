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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ensarullah-yemenin-israile-karsi-operasyonlari-savas-bitene-kadar-durmayacak-1079165076.html
Ensarullah: Yemen'in İsrail'e karşı operasyonları savaş bitene kadar durmayacak
Ensarullah: Yemen'in İsrail'e karşı operasyonları savaş bitene kadar durmayacak
Ensarullah"ın Siyasi Büro Üyesi Ali El-Kahum, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik 'Büyük Yemen' operasyonlarının, tehditler ne olursa olsun Yemen'in... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:58+0300
2023-12-29T11:58+0300
israil- filistin çatışması
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Ensarullah"ın Siyasi Büro Üyesi Ali El-Kahum, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik 'Büyük Yemen' operasyonlarının, tehditler ne olursa olsun Yemen'in Filistin'i destekleme konusunda güçlü ve sağlam bir iradeye sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.Ali el-Kahum Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden gemilerin hedef alınmaya devam edileceği doğrulanırken bu operasyonların devam ettiği, etkili olduğunu ve Kızıldeniz'de stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.Ali el-Kahum, "Özellikle Washington'un İsrail'i korumak için Batı-Siyonist ittifakı açıklamasının ardından Amerikalıların İsrail gemilerini korumadaki başarısızlığı, Yemen'in Filistin'i, gururlu Gazze Şeridi'ni ve onun kahraman mücahitlerini desteklemeye devam edeceğini kanıtlıyor" dedi. Kahum açıklamasında Yemen'in Batılıların ve İsrail'in tehditler aldırış etmediğinin de altını çizdi.Kahum açıklamasında şu sözleri kaydetti:Kahum "Yemen'in İsrail'e yönelik bombalama operasyonları Siyonistlerin stratejik, askeri, ekonomik ve hayati hedeflerine ulaşmakta ve onların kalelerini yok etmektedir" dedi.Kahum yaptığı açıklamada, Yemen'in yaptığının Amerikalıları ve İsraillileri ağlamaya ve şikayet etmeye zorladığını belirterek bunun başlarına gelen çaresizlik, başarısızlık, kafa karışıklığı, korku ve hayal kırıklığı durumunu temsil ettiğini belirtti.Kahum operasyonların ne zaman duracağına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:ABD, Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı koymak için uluslararası bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231121/ensarullah-yemen-gazzeye-hem-sozlerle-hem-de-eylemlerle-yardim-eden-tek-ulkedir-1077642980.html
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Ensarullah: Yemen'in İsrail'e karşı operasyonları savaş bitene kadar durmayacak

11:58 29.12.2023
© AA / Mohammed HamoudHusiler Hareketi destekçileri
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA / Mohammed Hamoud
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Ensarullah"ın Siyasi Büro Üyesi Ali El-Kahum, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik 'Büyük Yemen' operasyonlarının, tehditler ne olursa olsun Yemen'in Filistin'i destekleme konusunda güçlü ve sağlam bir iradeye sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Ensarullah"ın Siyasi Büro Üyesi Ali El-Kahum, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik 'Büyük Yemen' operasyonlarının, tehditler ne olursa olsun Yemen'in Filistin'i destekleme konusunda güçlü ve sağlam bir iradeye sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Ali el-Kahum Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden gemilerin hedef alınmaya devam edileceği doğrulanırken bu operasyonların devam ettiği, etkili olduğunu ve Kızıldeniz'de stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.
Ali el-Kahum, "Özellikle Washington'un İsrail'i korumak için Batı-Siyonist ittifakı açıklamasının ardından Amerikalıların İsrail gemilerini korumadaki başarısızlığı, Yemen'in Filistin'i, gururlu Gazze Şeridi'ni ve onun kahraman mücahitlerini desteklemeye devam edeceğini kanıtlıyor" dedi.
Kahum açıklamasında Yemen'in Batılıların ve İsrail'in tehditler aldırış etmediğinin de altını çizdi.
Kahum açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Yemen, bir ülke olarak, İsrail'in çöküşüne kadar Filistin'i desteklemeye devam edecek. Yemen uluslararası denklemler ve dönüşümler yaratan merkezi ve etkili bir bölgesel ülke olmasını sağlayacak gelişmiş askeri yeteneklere ve savaş endüstrilerine sahiptir.Yemen'deki büyük operasyonlar İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarının derinliklerinde hedeflerine ulaşan gelişmiş balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurmaya devam ediyor.
Kahum "Yemen'in İsrail'e yönelik bombalama operasyonları Siyonistlerin stratejik, askeri, ekonomik ve hayati hedeflerine ulaşmakta ve onların kalelerini yok etmektedir" dedi.
Kahum yaptığı açıklamada, Yemen'in yaptığının Amerikalıları ve İsraillileri ağlamaya ve şikayet etmeye zorladığını belirterek bunun başlarına gelen çaresizlik, başarısızlık, kafa karışıklığı, korku ve hayal kırıklığı durumunu temsil ettiğini belirtti.
Kahum operasyonların ne zaman duracağına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:
Amerikalılara ve Siyonistlere, İsrail'i vuran büyük Yemen operasyonlarının durdurulabilmesi ve İsrail gemilerinin hedef alınması için Gazze'deki saldırganlığı ve canice savaşı durdurmaktan başka seçenekleri olmadığını söylüyoruz. Eğer Amerika ve İsrail bundan başka bir şey düşünürse, bu sadece zaman kaybı ve çabalarının boşa gitmesi olur.
ABD, Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı koymak için uluslararası bir koalisyon kurulduğunu duyurmuştu.
Yemen Gazze Şeridi Filistin Destek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Ensarullah: Yemen, Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülkedir
21 Kasım, 18:29
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