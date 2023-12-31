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- Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
2023'TE NELER OLDU?
Yıl boyunca dünya gündemine damga vuran olaylar, özel içerikler ve çok daha fazlası Sputnik'in 2023 özel sayfasında.
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2023 yılında spor dünyasında neler yaşandı?
2023 yılında spor dünyasında neler yaşandı?
Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonu olduğu, Türk milli okçu Mete Gazoz'un ise altın madalya aldığı 2023'de hem Türkiye hem de dünya genelinde sporun pek... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:38+0300
2023-12-31T13:43+0300
2023'te neler oldu?
filenin sultanları
türk milli takımı
türkiye a milli voleybol takımı
mete gazoz
voleybol
nba
futbol
galatasaray
tokyo olimpiyat oyunları
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2023 yılına ‘Filenin Sultanları’ olarak anılan Türk Kadın Voleybol Milli Takımı damgasını vurdu. 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 ile yenerek şampiyon olan ‘Filenin Sultanları’, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda da Sırbıstan’ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Kazanılan iki büyük turnuvanın hemen ardından, 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Olimpiyat Eleme Turnuvaları başladı. Kadın Voleybol Milli Takımı, gruplarda 7 maçta 7 galibiyet alarak 2024 Yaz Olimpiyatları vizesi aldı.Tokyo Olimpiyatları ve sonrasında Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz ise, Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı.6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantepspor ve Hatayspor’un ligden çekildiği 2022-23 yılı Süper Lig sezonunu Galatasaray şampiyon olarak kapadı. NBA 2022-23 sezonunda kupayı Denver Nuggets kaldırırken, 2023 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nı ise Almanya kazandı.İşte 2023’te spor dünyasında yaşanan önemli başlıklar:2023'DE FUTBOLSüper Lig'de 2022-23 sezonu maçları büyük sürprizler ve çekişmelere sahne oldu. Galatasaray ligi 88 puanla, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider bitirdi. Fenerbahçe 80 puanla ikinci, Beşiktaş 78 puanla üçüncü sırada yer aldı.Ligde Galatasaray 83 gol atarken en çok gol atan takım 87 gol ile Fenerbahçe oldu. Enner Valencia 31 maçta attığı 29 golle gol kralı olurken Kerem Aktürkoğlu 34 maçta yaptığı 11 asistle asist kralı oldu. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera 16 maçta gol yemeyerek bu alanda zirveye çıktı.Depremle sarsılan lig2023 Kahramanmaraş depremleri, Türk futbolunu da derinden sarstı. Çok sayıda şehirde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Gaziantepspor ve Hatayspor ligden çekildi. Bu takımlarda oynayan yabancı oyuncular Türk statüsünde transfer hakkı kazandı. Kış transfer dönemi 5 Mart tarihine kadar uzatıldı.Gaziantep ve Hatayspor ligde kalırken ligden Giresunspor ve Ümraniyespor düştü.Lig sıralamasına göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalırken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adanademirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.2023 yılında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbileri Galatasaray hem Kadıköy hem de kendi evinde 3-0 kazandı. 2022-23 sezonunda Beşiktaş Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 4-2 yenmeyi başardı. Yine aynı sezonda 2023 yılında Beşiktaş Galatasaray’ı 3-1 yenerken 2023-24 sezonunda 2-1 yenildi.UEFA Avrupa Ligi finalini Sevilla ve Roma oynadı. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmasında da gol olmayınca maç penaltılara kaldı. Penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Sevilla kupayı aldı.Şampiyonlar Ligi finali ise İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Manchester City ile Inter Milan arasında oynanan maçı City, 68. dakikada Rodri’nin attığı golle kazanarak kupayı İngiltere’ye götürdü.Türk Futbol Milli Takımı 2023 yılına Ermenistan galibiyeti ile başlasa da Hırvatistan’a yenildi. Ardından Letonya ve Galler’i yendi. Ancak sonrasında Ermenistan ile beraberliği ve dostluk maçında Japonya’ya 4-2 yenilmesiyle teknik direktör değişikliğine gitti. Hırvatistan’ı deplasmanda yenip Letonya’yı Türkiye’de 4 farkla geçtikten sonra EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Deplasmanda Galler ile berabere kalarak grup lideri olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Bu arada hazırlık maçında Almanya’yı Almanya’da 3-2 yenerek övgü topladı.Yılın en iyi ulusal takımlar sıralamasını Arjantin birinci, Fransa ikinci, İngiltere üçüncü, Belçika dördüncü ve Brezilya beşinci olarak tamamladı. Türkiye bu sıralamada dünyada 37. oldu.2023'DE BASKETBOLNBA 2022-23 sezonu oldukça çekişmeli maçlara sahne oldu. Final serisini Denver Nuggets ve Miami Heats oynadı. Denver’ın ağırlığını hissettirdiği final serisi sonunda 4-1 üstün gelen batı şampiyonu Denver Nuggets kupayı kaldırdı. Takımın yükünü Sırp basketbolcu Nikola Jokic taşırken triple double alanında da ligin lideri oldu.2023 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Filipinler Japonya ve Endonezya ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye’nin katılamadığı bu şampiyona büyük sürprizlere sahne oldu. ABD çeyrek finalde Almanya’ya 113-11 yenildi, üçüncülük maçında ise Kanada’ya 127-118 mağlup oldu. Finalde ise Almanya Sırbistan’ı 83-77 yenerek kupayı tarihinde ilk kez kaldırdı.2022-23 Euroleague maçlarında gruplardan Final Four’a Olimpiakos, Monaco, Real Madrid ve Barcelona kaldı. Finalde Olimpiakos’u tek sayıyla geçen Real Madrid şampiyon olurken üçüncü, Barcelona’yı yenen Monaco oldu.2022-2023 Türkiye Basketbol Süper Ligi’ni Türk Telekom lider bitirse de Playoff eşleşmelerinde Telekom’a karşı dört maçın üçünde üstünlük sağlayan Pınar Karşıyaka finale çıktı. Finaldeki rakibi Fenerbahçe’yi yine dört maçın üçünde yenen Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes final maçlarının üçünü de kazanarak kupayı kaldırdı.2023'DE VOLEYBOL2003 yılından bu yana Filenin Sultanları olarak anılan Kadın Voleybol Milli Takımı, tarihinin en iyi yılını bu sene geçirdi. Her alanda zirveye uzanan Filenin Sultanları, 2023 yılında girdiği her büyük turnuvadan başarıyla çıkmasını bildi.30 Mayıs- 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin final turu ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirildi. Türkiye ön eleme turlarında 12 maçta sadece 3 yenilgi alarak ABD ve Polonya’nın arkasından üçüncü oldu. Ardından gelen final turlarında çeyrek finalde son şampiyon İtalya’yı 3-0 yenen milliler yarı finale çıktı. Yarı finalde 2018, 2019 ve 2021 şampiyonu ABD’yi oldukça başarılı bir oyunun ardından 3-1 yenerek finale uzandı. Finalde ön eleme turlarının lideri Polonya’yı 3-0 geçen Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları, maçı 3-1 yenerek Türkiye tarihindeki ilk Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaştı.15 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yapıldı. Türkiye bu şampiyonaya Çekya, Almanya, Yunanistan, İsveç ve Azerbaycan’ın bulunduğu C grubunda katıldı. 5 maçın tamamını alan milli takım sadece bir set verdi. Final turlarında turnuvayı düzenleyen 4 ev sahibinden biri olan Belçika’yı 3-1 yenen Filenin Sultanları çeyrek finale kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü oynanan çeyrek finalde set vermeden Polonya’yı 3-0 mağlup etti. Turnuvanın en zorlu ekiplerinden İtalya’yı 3-2 gibi çok zorlu maçın ardından yenerek finale kalan Kadın Milli Takımı, finalde zorlu Sırbistan ile karşılaştı. Sırbistan’ı yine oldukça zorlu bir maçın ardından 3-2 yenen Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna uzandı.Kazanılan iki büyük turnuvanın hemen ardından, 16-24 Eylül tarihlerinde 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Olimpiyat Eleme Turnuvaları başladı. 2024 yılında Paris’te yapılacak yaz olimpiyatlarının elemesi mahiyetinde yapılan bu turnuva, aynı zamanda Dünya Kupası statüsü taşıyordu ve kazanan Dünya Kupası şampiyonu olacaktı. Türkiye ev sahibi Japonya, Brezilya ve Belçika gibi önemli takımların yer aldığı B grubunda turnuvaya girdi. Filenin Sultanları, gruplarda 7 maçta 7 galibiyet alıp sadece 3 set vererek gruptan sadece Türkiye’ye yenilen Brezilya ile çıktı ve 2024 yaz olimpiyatları vizesi aldı. Bunun yanında elde ettiği bu başarı, Türkiye’yi tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Kupası Şampiyonu yaptı.Türk kadın voleybol takımı 2.5 ayda ABD, Avrupa ve Japonya seyahatlerinin ardından voleybol dünyasının en önemli üç kupasının sahibi oldu.Bu arada Türkiye’de kadın voleybolcular 2023 yılında kulüpler bazında da kupalara el koydu. 2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet takımlarıyla katılan Türkiye, oldukça başarılı geçen yılın ardından yarı finalde üç Türk takımını gördü. Finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 geçen Vakıfbank CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı bildi.OKÇULUK, TEKVANDO, KICKBOKS VE PEK ÇOK DAHA FAZLASITokyo Olimpiyatları'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, bir kez daha adını Türk spor tarihine yazdırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.24 yaşındaki milli sporcu, böylece dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu oldu. Dünya şampiyonu olarak madalya koleksiyonundaki en önemli eksik parçayı da tamamlayan milli okçu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi erkekler klasik yayda hem bireysel hem de takımlarda temsil edecek. Mete Gazoz, Paris'e son olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanıyla gidecek.21 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları, Türkiye için oldukça verimli geçti. 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalyayla oyunları kapatan Türk ekipleri; tekvandoda 2, muay thai’de 2, boksta 2 ve karate, atıcılık ve kickboksta birer olmak üzere çok değerli altın madalyalarla Türkiye'ye döndü.
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filenin sultanları, türk milli takımı, türkiye a milli voleybol takımı, mete gazoz, voleybol, nba, futbol, galatasaray, tokyo olimpiyat oyunları, tekvando
filenin sultanları, türk milli takımı, türkiye a milli voleybol takımı, mete gazoz, voleybol, nba, futbol, galatasaray, tokyo olimpiyat oyunları, tekvando

2023 yılında spor dünyasında neler yaşandı?

13:38 31.12.2023 (güncellendi: 13:43 31.12.2023)
© AA / Cem Tekkeşinoğlu2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini binlerce kişiyle birlikte kutladı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini binlerce kişiyle birlikte kutladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonu olduğu, Türk milli okçu Mete Gazoz'un ise altın madalya aldığı 2023'de hem Türkiye hem de dünya genelinde sporun pek çok dalında renkli gelişmeler yaşandı. 2023 yılında spor dünyasının özeti Sputnik'in hazırladığı almanakta.
2023 yılına ‘Filenin Sultanları’ olarak anılan Türk Kadın Voleybol Milli Takımı damgasını vurdu. 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 ile yenerek şampiyon olan ‘Filenin Sultanları’, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda da Sırbıstan’ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Kazanılan iki büyük turnuvanın hemen ardından, 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Olimpiyat Eleme Turnuvaları başladı. Kadın Voleybol Milli Takımı, gruplarda 7 maçta 7 galibiyet alarak 2024 Yaz Olimpiyatları vizesi aldı.
Tokyo Olimpiyatları ve sonrasında Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz ise, Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı.
© AAMete Gazoz
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Mete Gazoz
© AA
6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantepspor ve Hatayspor’un ligden çekildiği 2022-23 yılı Süper Lig sezonunu Galatasaray şampiyon olarak kapadı.
NBA 2022-23 sezonunda kupayı Denver Nuggets kaldırırken, 2023 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nı ise Almanya kazandı.
İşte 2023’te spor dünyasında yaşanan önemli başlıklar:

2023'DE FUTBOL

Süper Lig'de 2022-23 sezonu maçları büyük sürprizler ve çekişmelere sahne oldu. Galatasaray ligi 88 puanla, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider bitirdi. Fenerbahçe 80 puanla ikinci, Beşiktaş 78 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Ligde Galatasaray 83 gol atarken en çok gol atan takım 87 gol ile Fenerbahçe oldu. Enner Valencia 31 maçta attığı 29 golle gol kralı olurken Kerem Aktürkoğlu 34 maçta yaptığı 11 asistle asist kralı oldu. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera 16 maçta gol yemeyerek bu alanda zirveye çıktı.
© AASelçuk İnan - Muslera
Selçuk İnan - Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Selçuk İnan - Muslera
© AA

Depremle sarsılan lig

2023 Kahramanmaraş depremleri, Türk futbolunu da derinden sarstı. Çok sayıda şehirde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından Gaziantepspor ve Hatayspor ligden çekildi. Bu takımlarda oynayan yabancı oyuncular Türk statüsünde transfer hakkı kazandı. Kış transfer dönemi 5 Mart tarihine kadar uzatıldı.
Gaziantep ve Hatayspor ligde kalırken ligden Giresunspor ve Ümraniyespor düştü.
Lig sıralamasına göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalırken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adanademirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.
2023 yılında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbileri Galatasaray hem Kadıköy hem de kendi evinde 3-0 kazandı. 2022-23 sezonunda Beşiktaş Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 4-2 yenmeyi başardı. Yine aynı sezonda 2023 yılında Beşiktaş Galatasaray’ı 3-1 yenerken 2023-24 sezonunda 2-1 yenildi.
© AFP 2023 / TOMAS CUESTAArjantin Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası zaferi
Arjantin Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası zaferi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Arjantin Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası zaferi
© AFP 2023 / TOMAS CUESTA
UEFA Avrupa Ligi finalini Sevilla ve Roma oynadı. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmasında da gol olmayınca maç penaltılara kaldı. Penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Sevilla kupayı aldı.
Şampiyonlar Ligi finali ise İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Manchester City ile Inter Milan arasında oynanan maçı City, 68. dakikada Rodri’nin attığı golle kazanarak kupayı İngiltere’ye götürdü.
Türk Futbol Milli Takımı 2023 yılına Ermenistan galibiyeti ile başlasa da Hırvatistan’a yenildi. Ardından Letonya ve Galler’i yendi. Ancak sonrasında Ermenistan ile beraberliği ve dostluk maçında Japonya’ya 4-2 yenilmesiyle teknik direktör değişikliğine gitti. Hırvatistan’ı deplasmanda yenip Letonya’yı Türkiye’de 4 farkla geçtikten sonra EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Deplasmanda Galler ile berabere kalarak grup lideri olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Bu arada hazırlık maçında Almanya’yı Almanya’da 3-2 yenerek övgü topladı.
Yılın en iyi ulusal takımlar sıralamasını Arjantin birinci, Fransa ikinci, İngiltere üçüncü, Belçika dördüncü ve Brezilya beşinci olarak tamamladı. Türkiye bu sıralamada dünyada 37. oldu.

2023'DE BASKETBOL

NBA 2022-23 sezonu oldukça çekişmeli maçlara sahne oldu. Final serisini Denver Nuggets ve Miami Heats oynadı. Denver’ın ağırlığını hissettirdiği final serisi sonunda 4-1 üstün gelen batı şampiyonu Denver Nuggets kupayı kaldırdı. Takımın yükünü Sırp basketbolcu Nikola Jokic taşırken triple double alanında da ligin lideri oldu.
2023 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Filipinler Japonya ve Endonezya ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye’nin katılamadığı bu şampiyona büyük sürprizlere sahne oldu. ABD çeyrek finalde Almanya’ya 113-11 yenildi, üçüncülük maçında ise Kanada’ya 127-118 mağlup oldu. Finalde ise Almanya Sırbistan’ı 83-77 yenerek kupayı tarihinde ilk kez kaldırdı.
© İHADenver Nuggets
Denver Nuggets - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Denver Nuggets
© İHA
2022-23 Euroleague maçlarında gruplardan Final Four’a Olimpiakos, Monaco, Real Madrid ve Barcelona kaldı. Finalde Olimpiakos’u tek sayıyla geçen Real Madrid şampiyon olurken üçüncü, Barcelona’yı yenen Monaco oldu.
2022-2023 Türkiye Basketbol Süper Ligi’ni Türk Telekom lider bitirse de Playoff eşleşmelerinde Telekom’a karşı dört maçın üçünde üstünlük sağlayan Pınar Karşıyaka finale çıktı. Finaldeki rakibi Fenerbahçe’yi yine dört maçın üçünde yenen Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes final maçlarının üçünü de kazanarak kupayı kaldırdı.

2023'DE VOLEYBOL

2003 yılından bu yana Filenin Sultanları olarak anılan Kadın Voleybol Milli Takımı, tarihinin en iyi yılını bu sene geçirdi. Her alanda zirveye uzanan Filenin Sultanları, 2023 yılında girdiği her büyük turnuvadan başarıyla çıkmasını bildi.
30 Mayıs- 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin final turu ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirildi. Türkiye ön eleme turlarında 12 maçta sadece 3 yenilgi alarak ABD ve Polonya’nın arkasından üçüncü oldu. Ardından gelen final turlarında çeyrek finalde son şampiyon İtalya’yı 3-0 yenen milliler yarı finale çıktı. Yarı finalde 2018, 2019 ve 2021 şampiyonu ABD’yi oldukça başarılı bir oyunun ardından 3-1 yenerek finale uzandı. Finalde ön eleme turlarının lideri Polonya’yı 3-0 geçen Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları, maçı 3-1 yenerek Türkiye tarihindeki ilk Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
© İHA / Olivier Matthys2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
© İHA / Olivier Matthys
15 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yapıldı. Türkiye bu şampiyonaya Çekya, Almanya, Yunanistan, İsveç ve Azerbaycan’ın bulunduğu C grubunda katıldı. 5 maçın tamamını alan milli takım sadece bir set verdi. Final turlarında turnuvayı düzenleyen 4 ev sahibinden biri olan Belçika’yı 3-1 yenen Filenin Sultanları çeyrek finale kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü oynanan çeyrek finalde set vermeden Polonya’yı 3-0 mağlup etti. Turnuvanın en zorlu ekiplerinden İtalya’yı 3-2 gibi çok zorlu maçın ardından yenerek finale kalan Kadın Milli Takımı, finalde zorlu Sırbistan ile karşılaştı. Sırbistan’ı yine oldukça zorlu bir maçın ardından 3-2 yenen Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna uzandı.
Kazanılan iki büyük turnuvanın hemen ardından, 16-24 Eylül tarihlerinde 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Olimpiyat Eleme Turnuvaları başladı. 2024 yılında Paris’te yapılacak yaz olimpiyatlarının elemesi mahiyetinde yapılan bu turnuva, aynı zamanda Dünya Kupası statüsü taşıyordu ve kazanan Dünya Kupası şampiyonu olacaktı. Türkiye ev sahibi Japonya, Brezilya ve Belçika gibi önemli takımların yer aldığı B grubunda turnuvaya girdi. Filenin Sultanları, gruplarda 7 maçta 7 galibiyet alıp sadece 3 set vererek gruptan sadece Türkiye’ye yenilen Brezilya ile çıktı ve 2024 yaz olimpiyatları vizesi aldı. Bunun yanında elde ettiği bu başarı, Türkiye’yi tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Kupası Şampiyonu yaptı.
Türk kadın voleybol takımı 2.5 ayda ABD, Avrupa ve Japonya seyahatlerinin ardından voleybol dünyasının en önemli üç kupasının sahibi oldu.
© AATürkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
© AA
Bu arada Türkiye’de kadın voleybolcular 2023 yılında kulüpler bazında da kupalara el koydu. 2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet takımlarıyla katılan Türkiye, oldukça başarılı geçen yılın ardından yarı finalde üç Türk takımını gördü. Finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 geçen Vakıfbank CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı bildi.

OKÇULUK, TEKVANDO, KICKBOKS VE PEK ÇOK DAHA FAZLASI

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, bir kez daha adını Türk spor tarihine yazdırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.
© AATürkiye Kadın Tekvando Milli Takımı
Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı
© AA
24 yaşındaki milli sporcu, böylece dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu oldu. Dünya şampiyonu olarak madalya koleksiyonundaki en önemli eksik parçayı da tamamlayan milli okçu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi erkekler klasik yayda hem bireysel hem de takımlarda temsil edecek. Mete Gazoz, Paris'e son olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanıyla gidecek.
21 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları, Türkiye için oldukça verimli geçti. 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalyayla oyunları kapatan Türk ekipleri; tekvandoda 2, muay thai’de 2, boksta 2 ve karate, atıcılık ve kickboksta birer olmak üzere çok değerli altın madalyalarla Türkiye'ye döndü.
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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