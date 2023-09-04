https://sputniknews.com.tr/20230904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-sampiyon-oldu-tarkan-tribunde-dans-etti-1075162745.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu, Tarkan tribünde dans etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu, Tarkan tribünde dans etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:44+0300
2023-09-04T10:44+0300
2023-09-04T10:44+0300
yaşam
tarkan
türkiye a milli voleybol takımı
filenin sultanları
şampiyon
megastar
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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki final maçını izlemek için Brüksel'e gelen Tarkan, galibiyetin geldiği dakikalarda tribünde taraftarlarıyla birlikte şarkı söyledi.Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan, sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi.Tarkan, Türkiye-Sırbistan maçı öncesi Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'na sosyal medyada paylaştığı video ile destek vermiş, maçı Brüksel'de izleyeceğini söyleyerek "Ben de geliyorum tabii ki maça, kaçırır mıyım bu maçı? İnşallah bugün şampiyon olacağız, o kupayı da alacağız. Alamasak da rahat olun sizler zaten inanılmaz şeyler başardınız. Dünyanın şampiyonu oldunuz Avrupa'nın da oldunuz benim gözümde. Sizle gurur duyuyoruz sizleri çok seviyorum arkanızdayız milletçe ülkece" demişti.
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tarkan, türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, şampiyon, megastar
tarkan, türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, şampiyon, megastar
A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu, Tarkan tribünde dans etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan, sporcularla birlikte fotoğraf çekildi.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki final maçını izlemek için Brüksel'e gelen Tarkan, galibiyetin geldiği dakikalarda tribünde taraftarlarıyla birlikte şarkı söyledi.
Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan, sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi.
Tarkan, Türkiye-Sırbistan maçı öncesi Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'na sosyal medyada paylaştığı video ile destek vermiş, maçı Brüksel'de izleyeceğini söyleyerek "Ben de geliyorum tabii ki maça, kaçırır mıyım bu maçı? İnşallah bugün şampiyon olacağız, o kupayı da alacağız. Alamasak da rahat olun sizler zaten inanılmaz şeyler başardınız. Dünyanın şampiyonu oldunuz Avrupa'nın da oldunuz benim gözümde. Sizle gurur duyuyoruz sizleri çok seviyorum arkanızdayız milletçe ülkece" demişti.