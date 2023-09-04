https://sputniknews.com.tr/20230904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-sampiyon-oldu-tarkan-tribunde-dans-etti-1075162745.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu, Tarkan tribünde dans etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu, Tarkan tribünde dans etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T10:44+0300

2023-09-04T10:44+0300

2023-09-04T10:44+0300

yaşam

tarkan

türkiye a milli voleybol takımı

filenin sultanları

şampiyon

megastar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075162588_0:152:406:380_1920x0_80_0_0_4cd65a5edcfa4c1e99200b6616c7c63a.jpg

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki final maçını izlemek için Brüksel'e gelen Tarkan, galibiyetin geldiği dakikalarda tribünde taraftarlarıyla birlikte şarkı söyledi.Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Tarkan, sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi.Tarkan, Türkiye-Sırbistan maçı öncesi Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'na sosyal medyada paylaştığı video ile destek vermiş, maçı Brüksel'de izleyeceğini söyleyerek "Ben de geliyorum tabii ki maça, kaçırır mıyım bu maçı? İnşallah bugün şampiyon olacağız, o kupayı da alacağız. Alamasak da rahat olun sizler zaten inanılmaz şeyler başardınız. Dünyanın şampiyonu oldunuz Avrupa'nın da oldunuz benim gözümde. Sizle gurur duyuyoruz sizleri çok seviyorum arkanızdayız milletçe ülkece" demişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarkan, türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, şampiyon, megastar