https://sputniknews.com.tr/20231209/fenerbahce-deplasmanda-besiktasi-3-1-maglup-etti-1078258515.html

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T21:06+0300

2023-12-09T21:06+0300

2023-12-09T21:44+0300

derbi

fenerbahçe

beşiktaş

spor

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide misafir olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibini 7 maç sonra mağlup etti.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Dzeko'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş, Alexander Djiku'nun bireysel hatası sonucunda kazandığı penaltıyla 24. dakikada Chamberlain'in ayağından bulduğu golle skoru dengeledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birçok net gol pozisyonu ve bir de penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+6. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.Bu sonuçla ligde puanını 40'a yükselten sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'dan devraldı.7 maç sonra Beşiktaş'ı yendiFenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

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derbi, fenerbahçe, beşiktaş