https://sputniknews.com.tr/20231207/super-lig-takimlarina-kotu-haber-maclar-yayinlanmayacak-mi-1078158140.html

Süper Lig takımlarına kötü haber: Maçlar yayınlanmayacak mı?

Süper Lig takımlarına kötü haber: Maçlar yayınlanmayacak mı?

Süper Lig'de yayın gelirleri Avrupa'nın ilk 10 liginin ortalamasından 7 kat daha düşük kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yayıncı kuruluşun bir sonraki... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T06:58+0300

2023-12-07T06:58+0300

2023-12-07T07:52+0300

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Süper Lig'de yayın gelirleri Avrupa'nın ilk 10 liginin ortalamasından 7 kat daha düşük kaldı. Yayıncı kuruluşun daha fazla para vermek istememesi kulüpleri de doğrudan etkiledi.Süper Lig'de topun sahada kalma süresi ortalama yüzde 55 ila 56 arasındaydı. Bu sezon ortalamanın düşmesi ve dört büyük takımla diğer kulüplerin arasındaki makasın açılması yayın gelirlerini etkiledi. Daha önce de Süper Lig şampiyonunun, İngiltere Ligi'nde sonuncu olan takımdan bile daha az kazanması lig için alarm derecesini arttırmıştı.Seneye ihaleye girmeyecekİddiaya göre yayıncı kuruluş, Süper Lig'den istediği parayı kazanamadığı için seneye ihaleye girmeyeceği ifade edildi. Takımlara şu an verdikleri parayı bile fazla bulan şirket bu durumu TFF'ye bildirdi ve masadan kalktı. Maçların ise kim tarafından yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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süper lig, spor toto süper lig, trendyol, maç, maç yayını, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol