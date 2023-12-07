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https://sputniknews.com.tr/20231207/resmi-gazetede-yayinlandi-ikinci-el-otomobile-temmuz-2024-ayari-1078159417.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobile 'Temmuz 2024' ayarı
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobile 'Temmuz 2024' ayarı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi uzattı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ikinci el otomobil satışındaki '6... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T08:50+0300
2023-12-07T08:50+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
kısıtlama
resmi gazete
satış
otomotiv
araba
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin kararda yer alan '1 Temmuz 2023' ibaresi '1 Temmuz 2024' tarihine olarak değiştirildi.Tavsiye edilen fiyatın üzerinde satış yasağına da düzenleme geldiAynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.
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ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, kısıtlama, resmi gazete, satış, otomotiv, araba
ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, kısıtlama, resmi gazete, satış, otomotiv, araba

Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobile 'Temmuz 2024' ayarı

08:50 07.12.2023
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© İHA
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi uzattı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ikinci el otomobil satışındaki '6 ay ve 6 bin kilometre' kısıtlaması 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin kararda yer alan '1 Temmuz 2023' ibaresi '1 Temmuz 2024' tarihine olarak değiştirildi.

Tavsiye edilen fiyatın üzerinde satış yasağına da düzenleme geldi

Aynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.
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