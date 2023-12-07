https://sputniknews.com.tr/20231207/yapilamaz-sanilan-basarildi-35-yillik-araci-artik-200-kilometreyi-sadece-20-liraya-gidiyor-1078157959.html

Yapılamaz sanılan başarıldı: 35 yıllık araç artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Yapılamaz sanılan başarıldı: 35 yıllık araç artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Araba tutkunu 21 yaşındaki genç, başarısıyla kendi çevresinde nam saldı. 35 yıllık bir araç alan Kaya benzinli aracı elektrikli araca çevirdi. 3 aylık... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T06:50+0300

2023-12-07T06:50+0300

2023-12-07T07:58+0300

yaşam

eskişehir

araba

elektrikli araç

elektrikli otomobil

icat

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Kaya, 2 yıl önce elektrikli araç yapmaya karar verdi. Projesi için 1988 model motoru çalışmayan bir otomobili 30 bin TL’ye satın alan Kaya, simit fırını işleten babası Erkan Kaya ile çalışmalara başladı.Sipariş verdiği elektrikli motor ve bataryaları araca takan Emirhan Kaya, daha sonra deneme sürüşlerini yaptı. Kaya, 3 ay sonunda elektrikli aracını aktif olarak kullanmaya başladı. 1 buçuk yıldır trafiğin sakin veya kapalı olduğu noktalarda aracını kullanan Kaya, çevresinden ve sosyal medyadan sık sık olumlu yorumlar alıyor. 200 kilometre menzile sahip araç 1 kilometrede 10 kuruşluk elektrik harcarken, bataryalarını ise 20 TL’ye dolduruyor.Toplam masrafı 200 bin TLAraç fiyatı dahil projesini toplam 200 bin liraya mal eden Kaya, aracına gelen teklifleri de reddediyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.35 yıllık aracı elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya projesi hakkında şunları söyledi:Araç fiyatı dahil projesini toplam 200 bin liraya mal eden Kaya, aracına gelen teklifleri de reddediyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.

https://sputniknews.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html

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eskişehir, araba, elektrikli araç, elektrikli otomobil, icat