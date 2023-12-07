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Yapılamaz sanılan başarıldı: 35 yıllık araç artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor
Yapılamaz sanılan başarıldı: 35 yıllık araç artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor
Araba tutkunu 21 yaşındaki genç, başarısıyla kendi çevresinde nam saldı. 35 yıllık bir araç alan Kaya benzinli aracı elektrikli araca çevirdi. 3 aylık... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T06:50+0300
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yaşam
eskişehir
araba
elektrikli araç
elektrikli otomobil
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Kaya, 2 yıl önce elektrikli araç yapmaya karar verdi. Projesi için 1988 model motoru çalışmayan bir otomobili 30 bin TL’ye satın alan Kaya, simit fırını işleten babası Erkan Kaya ile çalışmalara başladı.Sipariş verdiği elektrikli motor ve bataryaları araca takan Emirhan Kaya, daha sonra deneme sürüşlerini yaptı. Kaya, 3 ay sonunda elektrikli aracını aktif olarak kullanmaya başladı. 1 buçuk yıldır trafiğin sakin veya kapalı olduğu noktalarda aracını kullanan Kaya, çevresinden ve sosyal medyadan sık sık olumlu yorumlar alıyor. 200 kilometre menzile sahip araç 1 kilometrede 10 kuruşluk elektrik harcarken, bataryalarını ise 20 TL’ye dolduruyor.Toplam masrafı 200 bin TLAraç fiyatı dahil projesini toplam 200 bin liraya mal eden Kaya, aracına gelen teklifleri de reddediyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.35 yıllık aracı elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya projesi hakkında şunları söyledi:Araç fiyatı dahil projesini toplam 200 bin liraya mal eden Kaya, aracına gelen teklifleri de reddediyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.
https://sputniknews.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html
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eskişehir, araba, elektrikli araç, elektrikli otomobil, icat
eskişehir, araba, elektrikli araç, elektrikli otomobil, icat

Yapılamaz sanılan başarıldı: 35 yıllık araç artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

06:50 07.12.2023 (güncellendi: 07:58 07.12.2023)
© Fotoğraf : mid.ruMoskova’da retro tarzı klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’ düzenlendi
Moskova’da retro tarzı klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘diplomatik ralli’ düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© Fotoğraf : mid.ru
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Araba tutkunu 21 yaşındaki genç, başarısıyla kendi çevresinde nam saldı. 35 yıllık bir araç alan Kaya benzinli aracı elektrikli araca çevirdi. 3 aylık çalışmanın ardından aracını kullanmaya başlayan Kaya artık 200 kilometrelik yolda sadece 20 liralık bir tüketim yapıyor.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Kaya, 2 yıl önce elektrikli araç yapmaya karar verdi. Projesi için 1988 model motoru çalışmayan bir otomobili 30 bin TL’ye satın alan Kaya, simit fırını işleten babası Erkan Kaya ile çalışmalara başladı.
Sipariş verdiği elektrikli motor ve bataryaları araca takan Emirhan Kaya, daha sonra deneme sürüşlerini yaptı. Kaya, 3 ay sonunda elektrikli aracını aktif olarak kullanmaya başladı. 1 buçuk yıldır trafiğin sakin veya kapalı olduğu noktalarda aracını kullanan Kaya, çevresinden ve sosyal medyadan sık sık olumlu yorumlar alıyor. 200 kilometre menzile sahip araç 1 kilometrede 10 kuruşluk elektrik harcarken, bataryalarını ise 20 TL’ye dolduruyor.

Toplam masrafı 200 bin TL

Araç fiyatı dahil projesini toplam 200 bin liraya mal eden Kaya, aracına gelen teklifleri de reddediyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.
35 yıllık aracı elektrikliye dönüştüren Emirhan Kaya projesi hakkında şunları söyledi:
“Bu araç 1988 normal bir araç. Biz bu aracın motorunu söküp, elektrikli motor taktık. Şuanda aktif olarak kullanıyoruz. Bu projeye 2 sene önce heves olarak başlayıp araştırmalar yaptım. Şuanda 1 buçuk senedir kullanıyorum. Normalde bu araç yerine yeni model bir araca bu projeyi uygulayacaktım. Daha sonra ilk projem olacağı için eski bir araç üzerine elektrik motorunu taktım."
Araç fiyatı dahil projesini toplam 200 bin liraya mal eden Kaya, aracına gelen teklifleri de reddediyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi daha yeni ve konforlu bir aracı elektrikli araca dönüştürmek.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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