https://sputniknews.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html
Motorine indirim geldi: Benzinin fiyatı ne zaman düşecek?
Motorine indirim geldi: Benzinin fiyatı ne zaman düşecek?
Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim gerçekleşti. 7 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları 1 lira 34 kuruş indirim gördü. Böylece motorin litre... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T06:36+0300
2023-12-07T06:36+0300
2023-12-07T06:39+0300
ekonomi
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Akaryakıt fiyatları tarafından zamların yanı sıra yer yer indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.Dün gece itirarıyla yapılan indirimin ardından 'Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?' gibi dorular da cevabını buldu.Motorine ne kadar indirim yapıldı?Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzine indirim gelecek mi?Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.Güncel Motorin fiyatlarıAkaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.30 liraya indi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 38.20 lira, İzmir'de ise 37.13 lira oldu.Güncel benzin fiyatlarıBenzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.55 lira, Ankara'da 35.20 lira, İzmir'de ise 35.31 lira seviyesinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/dogalgaz-tuketim-destegi-artti-mi-aylik-dogalgaz-destegi-ne-kadar-oldu-1078157502.html
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Motorine indirim geldi: Benzinin fiyatı ne zaman düşecek?
06:36 07.12.2023 (güncellendi: 06:39 07.12.2023)
Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim gerçekleşti. 7 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları 1 lira 34 kuruş indirim gördü. Böylece motorin litre fiyatı 37 lirayı gördü.
Akaryakıt fiyatları tarafından zamların yanı sıra yer yer indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Dün gece itirarıyla yapılan indirimin ardından 'Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?' gibi dorular da cevabını buldu.
Motorine ne kadar indirim yapıldı?
Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.
Benzine indirim gelecek mi?
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.30 liraya indi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 38.20 lira, İzmir'de ise 37.13 lira oldu.
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.55 lira, Ankara'da 35.20 lira, İzmir'de ise 35.31 lira seviyesinde bulunuyor.