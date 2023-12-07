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https://sputniknews.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html
Motorine indirim geldi: Benzinin fiyatı ne zaman düşecek?
Motorine indirim geldi: Benzinin fiyatı ne zaman düşecek?
Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim gerçekleşti. 7 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları 1 lira 34 kuruş indirim gördü. Böylece motorin litre... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T06:36+0300
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Akaryakıt fiyatları tarafından zamların yanı sıra yer yer indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.Dün gece itirarıyla yapılan indirimin ardından 'Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?' gibi dorular da cevabını buldu.Motorine ne kadar indirim yapıldı?Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzine indirim gelecek mi?Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.Güncel Motorin fiyatlarıAkaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.30 liraya indi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 38.20 lira, İzmir'de ise 37.13 lira oldu.Güncel benzin fiyatlarıBenzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.55 lira, Ankara'da 35.20 lira, İzmir'de ise 35.31 lira seviyesinde bulunuyor.
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izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 7 aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu

Motorine indirim geldi: Benzinin fiyatı ne zaman düşecek?

06:36 07.12.2023 (güncellendi: 06:39 07.12.2023)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim gerçekleşti. 7 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları 1 lira 34 kuruş indirim gördü. Böylece motorin litre fiyatı 37 lirayı gördü.
Akaryakıt fiyatları tarafından zamların yanı sıra yer yer indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Dün gece itirarıyla yapılan indirimin ardından 'Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?' gibi dorular da cevabını buldu.

Motorine ne kadar indirim yapıldı?

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.

Benzine indirim gelecek mi?

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.

Güncel Motorin fiyatları

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.30 liraya indi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 38.20 lira, İzmir'de ise 37.13 lira oldu.

Güncel benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.55 lira, Ankara'da 35.20 lira, İzmir'de ise 35.31 lira seviyesinde bulunuyor.
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