https://sputniknews.com.tr/20231207/aylar-sonra-bir-ilk-motorine-bir-indirim-daha-geliyor-1078171837.html

Aylar sonra bir ilk: Motorine bir indirim daha geliyor

Aylar sonra bir ilk: Motorine bir indirim daha geliyor

Araç sahipleri 7 Aralık Perşembe güncel güncel benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını yaparken bugün gece saatleri itibarıyla gelen indirimin ardından bir... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T12:31+0300

2023-12-07T12:31+0300

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ekonomi

motorin

indirim

zam

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

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Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları uzun bir süredir sabit kalmıştı. Ancak Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 4’lük düşüş ile 5 ayın en düşük seviyesinin görülmesi bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelaları değiştirdi.Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim oldu.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.Benzine indirim gelecek mi?Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html

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motorin, indirim, zam, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları