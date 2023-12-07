https://sputniknews.com.tr/20231207/aylar-sonra-bir-ilk-motorine-bir-indirim-daha-geliyor-1078171837.html
Aylar sonra bir ilk: Motorine bir indirim daha geliyor
Aylar sonra bir ilk: Motorine bir indirim daha geliyor
Araç sahipleri 7 Aralık Perşembe güncel güncel benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını yaparken bugün gece saatleri itibarıyla gelen indirimin ardından bir... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:31+0300
2023-12-07T12:31+0300
2023-12-07T12:55+0300
ekonomi
motorin
indirim
zam
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
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Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları uzun bir süredir sabit kalmıştı. Ancak Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 4’lük düşüş ile 5 ayın en düşük seviyesinin görülmesi bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelaları değiştirdi.Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim oldu.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.Benzine indirim gelecek mi?Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html
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motorin, indirim, zam, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları
motorin, indirim, zam, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları
Aylar sonra bir ilk: Motorine bir indirim daha geliyor
12:31 07.12.2023 (güncellendi: 12:55 07.12.2023)
Araç sahipleri 7 Aralık Perşembe güncel güncel benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını yaparken bugün gece saatleri itibarıyla gelen indirimin ardından bir indirim daha yapılması bekleniyor.
Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları uzun bir süredir sabit kalmıştı. Ancak Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 4’lük düşüş ile 5 ayın en düşük seviyesinin görülmesi bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelaları değiştirdi.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim oldu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.
Benzine indirim gelecek mi?
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmamakla beraber ne zaman indirim geleceği sorusu değişkenlik gösteriyor. Brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzine de indirimin yakın olduğunu söyleyen uzmanlar, piyasadaki dalgalanmayı hatırlatıyor.