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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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Biden'dan Kongreye Irak ve Suriye mektubu: Daha ileri adımlar atmaya hazırız
Biden'dan Kongreye Irak ve Suriye mektubu: Daha ileri adımlar atmaya hazırız
ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye gönderdiği mektupta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik son dönemde artan saldırılara ‘uluslararası hukuk çerçevesinde’... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T10:47+0300
2023-12-28T10:47+0300
dünya
joe biden
washington
abd kongresi
ortadoğu
irak
suriye
kızıldeniz
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Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine bir mektup gönderen Biden, İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılarının son dönemde arttığına dikkati çektiği yazısında şunları kaydetti:ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yakın zamanda Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir" ifadesini kullandı.Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/abdnin-suriyedeki-ussune-roket-saldirisi-1078995743.html
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joe biden, washington, abd kongresi, ortadoğu, irak, suriye, kızıldeniz
joe biden, washington, abd kongresi, ortadoğu, irak, suriye, kızıldeniz

Biden'dan Kongreye Irak ve Suriye mektubu: Daha ileri adımlar atmaya hazırız

10:47 28.12.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCIABD Başkanı Joe Biden imza
ABD Başkanı Joe Biden imza - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCI
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye gönderdiği mektupta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik son dönemde artan saldırılara ‘uluslararası hukuk çerçevesinde’ yanıt verildiğini ve gerektiğinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını bildirdi.
Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine bir mektup gönderen Biden, İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılarının son dönemde arttığına dikkati çektiği yazısında şunları kaydetti:
"ABD, bu saldırılara uluslararası hukuka uygun olarak ve ABD'nin BM Şartı'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli ve orantılı yanıtı vermiştir. ABD, gerektiğinde ve uygun olduğunda daha çok tehdit ve saldırıya karşılık vermek için daha ileri adımlar atmaya hazırdır."
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yakın zamanda Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir" ifadesini kullandı.
Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.
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