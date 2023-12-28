https://sputniknews.com.tr/20231228/bidendan-kongreye-irak-ve-suriye-mektubu-daha-ileri-adimlar-atmaya-haziriz-1079121479.html

Biden'dan Kongreye Irak ve Suriye mektubu: Daha ileri adımlar atmaya hazırız

Biden'dan Kongreye Irak ve Suriye mektubu: Daha ileri adımlar atmaya hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye gönderdiği mektupta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik son dönemde artan saldırılara ‘uluslararası hukuk çerçevesinde’... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T10:47+0300

2023-12-28T10:47+0300

2023-12-28T10:47+0300

dünya

joe biden

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abd kongresi

ortadoğu

irak

suriye

kızıldeniz

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Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine bir mektup gönderen Biden, İran bağlantılı grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılarının son dönemde arttığına dikkati çektiği yazısında şunları kaydetti:ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yakın zamanda Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir" ifadesini kullandı.Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231226/abdnin-suriyedeki-ussune-roket-saldirisi-1078995743.html

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