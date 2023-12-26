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ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı
Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü yakınına roket saldırısı yapıldı.Roket saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/erbildeki-abd-ussune-siha-saldirisi-1078937063.html
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suriye, suriye ordusu, abd, abd, haseke, şeddadi

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

21:52 26.12.2023
© AP Photo / Baderkhan AhmadSuriye ABD ordusu petrol enerji kaynak asker
Suriye ABD ordusu petrol enerji kaynak asker - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi.
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü yakınına roket saldırısı yapıldı.
Roket saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
DÜNYA
ABD öncülüğündeki koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA saldırısı
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