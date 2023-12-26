https://sputniknews.com.tr/20231226/abdnin-suriyedeki-ussune-roket-saldirisi-1078995743.html

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T21:52+0300

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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü yakınına roket saldırısı yapıldı.Roket saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231225/erbildeki-abd-ussune-siha-saldirisi-1078937063.html

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