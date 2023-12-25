https://sputniknews.com.tr/20231225/erbildeki-abd-ussune-siha-saldirisi-1078937063.html
ABD öncülüğündeki koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA saldırısı
ABD öncülüğündeki koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA saldırısı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T20:26+0300
2023-12-25T20:26+0300
2023-12-25T20:28+0300
dünya
erbil
kürt
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
irak kürt bölgesel yönetimi
irak kürt bölgesel yönetimi
ortadoğu
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/08/1059674710_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_724de36a6b1ef4284045a9f33a759bb7.jpg
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssüne saat 16.03'te bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisine ise yer verilmedi.Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye’nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231213/suriyedeki-abd-uslerine-fuzeli-saldiri-1078386744.html
erbil
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
irak kürt bölgesel yönetimi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/08/1059674710_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_153f75dd3b0229da639884aba0e1b26a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erbil, kürt, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak kürt bölgesel yönetimi, irak kürt bölgesel yönetimi, ortadoğu, abd, abd
erbil, kürt, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak kürt bölgesel yönetimi, irak kürt bölgesel yönetimi, ortadoğu, abd, abd
ABD öncülüğündeki koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA saldırısı
20:26 25.12.2023 (güncellendi: 20:28 25.12.2023)
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssüne saat 16.03'te bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisine ise yer verilmedi.
Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye’nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.