https://sputniknews.com.tr/20231225/erbildeki-abd-ussune-siha-saldirisi-1078937063.html

ABD öncülüğündeki koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA saldırısı

ABD öncülüğündeki koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

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irak kürt bölgesel yönetimi

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IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssüne saat 16.03'te bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisine ise yer verilmedi.Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye’nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231213/suriyedeki-abd-uslerine-fuzeli-saldiri-1078386744.html

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