https://sputniknews.com.tr/20231213/suriyedeki-abd-uslerine-fuzeli-saldiri-1078386744.html

Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı

Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı

Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

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ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu. Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/iraktaki-abd-ussu-ayn-el-esada-duzenlenen-saldiriyi-islami-direnis-orgutu-ustlendi-1077628679.html

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suriye, abd, abd, ortadoğu, füze, füze saldırısı, üs, üs, askeri üs, irak islami direnişi