https://sputniknews.com.tr/20231213/suriyedeki-abd-uslerine-fuzeli-saldiri-1078386744.html
Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı
Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı
Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T00:49+0300
2023-12-13T00:49+0300
2023-12-13T00:49+0300
dünya
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füze
füze saldırısı
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askeri üs
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ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu. Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/iraktaki-abd-ussu-ayn-el-esada-duzenlenen-saldiriyi-islami-direnis-orgutu-ustlendi-1077628679.html
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suriye, abd, abd, ortadoğu, füze, füze saldırısı, üs, üs, askeri üs, irak islami direnişi
suriye, abd, abd, ortadoğu, füze, füze saldırısı, üs, üs, askeri üs, irak islami direnişi
Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı
Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi.
ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor.
Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu.
Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.