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Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı
Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı
Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu. Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/iraktaki-abd-ussu-ayn-el-esada-duzenlenen-saldiriyi-islami-direnis-orgutu-ustlendi-1077628679.html
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suriye, abd, abd, ortadoğu, füze, füze saldırısı, üs, üs, askeri üs, irak islami direnişi
suriye, abd, abd, ortadoğu, füze, füze saldırısı, üs, üs, askeri üs, irak islami direnişi

Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı

00:49 13.12.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANABD Ordusu Orta Doğu Suriye petrol
ABD Ordusu Orta Doğu Suriye petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi.
ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor.
Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu.
Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.
A US soldier sits atop an armoured vehicle - ABD - asker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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