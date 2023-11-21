https://sputniknews.com.tr/20231121/iraktaki-abd-ussu-ayn-el-esada-duzenlenen-saldiriyi-islami-direnis-orgutu-ustlendi-1077628679.html

Irak'taki ABD üssü Ayn el-Esad'a düzenlenen saldırıyı İslami Direniş Örgütü üstlendi

Irak'taki ABD üssü Ayn el-Esad'a düzenlenen saldırıyı İslami Direniş Örgütü üstlendi

Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad askeri üssüne düzenlenen saldırıyı üstlendi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T17:25+0300

2023-11-21T17:25+0300

2023-11-21T17:25+0300

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Al Arabiya televizyonu, ABD'nin Ayn el-Esad askeri üssüne İHA'larla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.İslami Direniş Örgütü, yazılı açıklama yaparak saldırıyı üstlenirken "Gazze'deki halkımıza karşı düşman tarafından işlenen suçlara cevaben, Irak'taki İslami direniş savaşçıları, Irak'ın batısında işgal altındaki Amerikan üssü Ayn el-Esad'a İHA saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.Ayn el-Esad, Irak ve Suriye'deki diğer ABD üsleri gibi son dönemde birçok kez saldırıya maruz kaldı. Saldırıların büyük bölümü, Iraklı Şii gruplar tarafından üstlenildi.ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.

https://sputniknews.com.tr/20231119/abdnin-suriyedeki-ussune-saldiri-girisimi-1077540841.html

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abd, ortadoğu, askeri üs, pentagon, irak, insansız hava aracı (iha)