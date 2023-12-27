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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiyin-seferberlik-plani-para-icin-1079015101.html
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in seferberlik planı para için
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in seferberlik planı para için
Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov, mevcut Kiev yetkililerinin ilan ettiği ‘büyük seferberlik’ planının gerçek amacını açıkladı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T10:27+0300
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nikolay azarov
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Sosyal medya paylaşımında, Kiev rejiminin yarım milyon insanı seferber etmeyi planladığını hatırlatan Azarov, bu bahanelerin Batı’dan ‘daha fazla para’ istemek için gündeme geldiğini söyledi.Kiev’in seferberlik kapsamında kurulacak ordunun gereksinimleri bahanesiyle Batı'dan yeni yardım talep etmek için ülke içerisinde seferberlik ilanına hazırlandığının altını çizen Azarov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:Seferberlik bahanesiyle Batı’dan daha fazla para istemeyi planlayan Kiev rejiminin bu hedeflerine rağmen Ukrayna'da bu kadar insanın harekete geçirilmesinin mümkün olmadığına da vurgu yapan Azarov, sözlerini, “Yaptığım bütün hesaplamalara göre 500 bin kişinin seferber olması pek mümkün değil. Ben buna inanmıyorum. Ülkedeki mevcut durum dikkate alındığında belki 250-300 bin kişi seferber olabilir” sözleriyle sonlandırdı.Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Ukrayna Yüksek Şurası'na (Verkhovna Rada) sunmuştu.Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Şura'ya sunarken, yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Şura'nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek.Tasarıya göre seferberlik için alt yaş sınırı 27'den 25'e indirildi.Seferberlik sinyali var ama plan ve bütçe yokGeçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in verdiği ‘500 bin kişilik yeni seferberlik’ mesajını değerlendiren Ukrayna Meclisi (Verkhovna Rada) Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayinska Pravda adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamasında, Kiev'in yarım milyon insanı seferberlik kapsamında harekete geçirecek parası olmadığını itiraf etti.Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu ölçekteki bir seferberliğin devlet bütçesine 500 milyar Grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağıyla ilgili sözlerine atıfta bulunan Jeleznyak, "Sayın Başkanın biraz yanıldığını düşünüyorum, 500 bin kişiyi harekete geçirmek için daha fazla paray aihtiyacımız olacak. Gerçek şu ki, bizim o kadar paramız yok” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın 2024 yılı savunma bütçesinin 2023 yılına göre 300 milyar Grivna (yaklaşık 8 milyar dolar) azaldığını hatırlatan Verkhovna Rada Milletvekili Jeleznyak, “Durum zaten ortada. Rakamlar tutmuyor. Böyle bir para yok. Sadece Norveç gönderdiği parasının askeri ihtiyaçlar için harcanmasına izin verdi. Diğer tüm ortaklarımız bunun için asla para vermeyecektir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231226/sirp-basini-ukrayna-yeni-topraklar-kaybedebilir-1078994966.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, seferberlik, rusya, rusya savunma bakanlığı, nikolay azarov, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, seferberlik, rusya, rusya savunma bakanlığı, nikolay azarov, vladimir zelenskiy

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in seferberlik planı para için

10:27 27.12.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinNikolay Azarov
Nikolay Azarov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov, mevcut Kiev yetkililerinin ilan ettiği ‘büyük seferberlik’ planının gerçek amacını açıkladı.
Sosyal medya paylaşımında, Kiev rejiminin yarım milyon insanı seferber etmeyi planladığını hatırlatan Azarov, bu bahanelerin Batı’dan ‘daha fazla para’ istemek için gündeme geldiğini söyledi.
Kiev’in seferberlik kapsamında kurulacak ordunun gereksinimleri bahanesiyle Batı'dan yeni yardım talep etmek için ülke içerisinde seferberlik ilanına hazırlandığının altını çizen Azarov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Artık kimse bunu saklamıyor ve Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) basın toplantısında yarım milyon Ukraynalıyı seferber etme görevinin şu anda asıl görev olduğunu doğruladı. Ve seferberliğe yaşı uygun herkesin dahil edilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor. Bence Zelenskiy'in Batı'dan hem para hem de silah alabilmesi için buna ihtiyacı var. Görüyorsunuz sözde yarım milyonluk bir ordudan bahsediliyor. ‘ Onları topluyoruz, donatıyor ve silahlandırıyoruz’, Bunlar çok büyük maliyetler, masraflar’ diyecek ve daha fazla para isteyecekler.”

Seferberlik bahanesiyle Batı’dan daha fazla para istemeyi planlayan Kiev rejiminin bu hedeflerine rağmen Ukrayna'da bu kadar insanın harekete geçirilmesinin mümkün olmadığına da vurgu yapan Azarov, sözlerini, “Yaptığım bütün hesaplamalara göre 500 bin kişinin seferber olması pek mümkün değil. Ben buna inanmıyorum. Ülkedeki mevcut durum dikkate alındığında belki 250-300 bin kişi seferber olabilir” sözleriyle sonlandırdı.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Ukrayna Yüksek Şurası'na (Verkhovna Rada) sunmuştu.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Şura'ya sunarken, yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Şura'nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek.
Tasarıya göre seferberlik için alt yaş sınırı 27'den 25'e indirildi.

Seferberlik sinyali var ama plan ve bütçe yok

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in verdiği ‘500 bin kişilik yeni seferberlik’ mesajını değerlendiren Ukrayna Meclisi (Verkhovna Rada) Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayinska Pravda adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamasında, Kiev'in yarım milyon insanı seferberlik kapsamında harekete geçirecek parası olmadığını itiraf etti.
Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu ölçekteki bir seferberliğin devlet bütçesine 500 milyar Grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağıyla ilgili sözlerine atıfta bulunan Jeleznyak, "Sayın Başkanın biraz yanıldığını düşünüyorum, 500 bin kişiyi harekete geçirmek için daha fazla paray aihtiyacımız olacak. Gerçek şu ki, bizim o kadar paramız yok” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın 2024 yılı savunma bütçesinin 2023 yılına göre 300 milyar Grivna (yaklaşık 8 milyar dolar) azaldığını hatırlatan Verkhovna Rada Milletvekili Jeleznyak, “Durum zaten ortada. Rakamlar tutmuyor. Böyle bir para yok. Sadece Norveç gönderdiği parasının askeri ihtiyaçlar için harcanmasına izin verdi. Diğer tüm ortaklarımız bunun için asla para vermeyecektir" diye konuştu.
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