https://sputniknews.com.tr/20231226/ukrayna-meclisinden-itiraf-buyuk-capli-seferberlik-icin-para-yok-1078980692.html

Ukrayna Meclisi’nden itiraf: Büyük çaplı seferberlik için para yok

Ukrayna Meclisi’nden itiraf: Büyük çaplı seferberlik için para yok

Başarısız karşı saldırı sonrası askeri potansiyeli zayıflayan Ukrayna, Batı’dan gelen mali yardımların da azalmasıyla seferberlik kriziyle karşı karşıya. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T16:26+0300

2023-12-26T16:26+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in verdiği ‘500 bin kişilik yeni seferberlik’ mesajını değerlendiren Ukrayna Meclisi (Verkhovna Rada) Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayinska Pravda adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamasında, Kiev'in yarım milyon insanı seferberlik kapsamında harekete geçirecek parası olmadığını itiraf etti.Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu ölçekteki bir seferberliğin devlet bütçesine 500 milyar Grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağıyla ilgili sözlerine atıfta bulunan Jeleznyak, "Sayın Başkanın biraz yanıldığını düşünüyorum, 500 bin kişiyi harekete geçirmek için daha fazla paray aihtiyacımız olacak. Gerçek şu ki, bizim o kadar paramız yok” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın 2024 yılı savunma bütçesinin 2023 yılına göre 300 milyar Grivna (yaklaşık 8 milyar dolar) azaldığını hatırlatan Verkhovna Rada Milletvekili Jeleznyak, “Durum zaten ortada. Rakamlar tutmuyor. Böyle bir para yok. Sadece Norveç gönderdiği parasının askeri ihtiyaçlar için harcanmasına izin verdi. Diğer tüm ortaklarımız bunun için asla para vermeyecektir" diye konuştu.Zelenskiy 20 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini istediğini söylemişti.Zelenskiy ayrıca Başbakan Denis Şmıgal başta olmak üzere bir bütün olarak hükümete hitap ettiği konuşmasında, “Para nereden gelecek?" diye sorarken, seferber edilen her bir askerin ihtiyacının 6 vergi mükellefinin ödediği vergiler sayesinde karşılanabildiğini, bu nedenle seferberlikle ilgili mali zorluklar yaşadıklarını sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 383 bin asker kaybettiğini bildirmiş, yaz aylarındaki karşı saldırının Kiev'e 159 bin ölü ve yaralı askere mal olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynada-yeni-seferberlik-engelliler-ve-kadinlar-da-orduya-alinabilecek-1078969432.html

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