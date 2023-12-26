https://sputniknews.com.tr/20231226/sirp-basini-ukrayna-yeni-topraklar-kaybedebilir-1078994966.html
Sırp basını: Ukrayna yeni topraklar kaybedebilir
Sırp basını: Ukrayna yeni topraklar kaybedebilir
Sırbistan’da yayınlanan Politika gazetesi, Ukrayna'nın başta Odessa ve Harkov olmak üzere yeni bölgeler kaybedebileceğini yazdı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T20:05+0300
2023-12-26T20:05+0300
2023-12-26T20:05+0300
ukrayna krizi
sırbistan
ukrayna
ukrayna krizi
odessa
harkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078922105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_471da0cffe8d5e3a1499b5771642e253.jpg
Gazetede yer alan makalede, Ukrayna'nın Odessa, Harkov bölgesi ve ülkenin batısındaki bölgelerin bir kısmını kaybedebileceği belirtildi.Makalede, "Odessa ve Harkov bölgesinin ele geçirilmesi artık hayali bir fikir değil, stratejik bir zorunluluktur. Aynı şey, Ukraynalılar mevcut hükümeti devirip barışı kabul etmeye karar vermedikçe kuşatma ve abluka tehdidi altında olan Kiev için de geçerli. Polonya'nın da (Macaristan gibi) tarihi topraklarını geri alma arzusu yatışmış değil” ifadelerine yer verildi.Mevcut koşullarda Ukrayna'nın bölünmesinin savaşın son bulması için en kabul edilebilir yol gibi göründüğüne vurgu yapılan makalede, Kiev'e yapılan yardımın kesilmeye ve kaçınılmaz olanla yüzleşme çağrısı yapılmaya başlandığına dikkat çekildi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Ukrayna'ya vaat ettiği her şeyi verdiğini, bu süre zarfında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 747’si tank (Leopard, AMX, Challenger 2’ler de dahil) olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 2 bin 300’den fazla zırhlı aracı imha ettiğini ifade etmişti.Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir alanda hedeflerine ulaşamadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-675-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078980845.html
sırbistan
ukrayna
odessa
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078922105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_843b1e3570d454b9ed08af7d5720ce58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sırbistan, ukrayna, ukrayna krizi, odessa, harkov
sırbistan, ukrayna, ukrayna krizi, odessa, harkov
Sırp basını: Ukrayna yeni topraklar kaybedebilir
Sırbistan’da yayınlanan Politika gazetesi, Ukrayna'nın başta Odessa ve Harkov olmak üzere yeni bölgeler kaybedebileceğini yazdı.
Gazetede yer alan makalede, Ukrayna'nın Odessa, Harkov bölgesi ve ülkenin batısındaki bölgelerin bir kısmını kaybedebileceği belirtildi.
Makalede, "Odessa ve Harkov bölgesinin ele geçirilmesi artık hayali bir fikir değil, stratejik bir zorunluluktur. Aynı şey, Ukraynalılar mevcut hükümeti devirip barışı kabul etmeye karar vermedikçe kuşatma ve abluka tehdidi altında olan Kiev için de geçerli. Polonya'nın da (Macaristan gibi) tarihi topraklarını geri alma arzusu yatışmış değil” ifadelerine yer verildi.
Mevcut koşullarda Ukrayna'nın bölünmesinin savaşın son bulması için en kabul edilebilir yol gibi göründüğüne vurgu yapılan makalede, Kiev'e yapılan yardımın kesilmeye ve kaçınılmaz olanla yüzleşme çağrısı yapılmaya başlandığına dikkat çekildi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Ukrayna'ya vaat ettiği her şeyi verdiğini, bu süre zarfında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 747’si tank (Leopard, AMX, Challenger 2’ler de dahil) olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 2 bin 300’den fazla zırhlı aracı imha ettiğini ifade etmişti.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir alanda hedeflerine ulaşamadığını belirtmişti.