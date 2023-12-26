https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-675-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078980845.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 675 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 675 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 10 saldırısı püskürtülürken 675 askerinin etkisiz hale... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T17:40+0300

2023-12-26T17:40+0300

2023-12-26T17:40+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 25 asker, bir tank, üç otomobil ve Akatsiya topçu sistemi olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 195 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, üç kamyonet, ABD yapımı M777 topçu sistemi, Akatsiya topçu sistemi ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maryinka yerleşim birimini özgürleştirdi.Ayrıca son 24 saat içerisinde, Rus ordu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 205 asker olarak gerçekleşti.Anti-topçu mücadele kapsamında Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi, iki adet Akatsiya topçu sistemi, Msta-B obüsü, D-20 topu, Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 150 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Rus kara birlikleri Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Yaklaşık 65 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki otomobil ve D-20 topu yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun eylemleri, topçu ve hava saldırıları sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 35 asker ve üç otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele kapsamında ABD yapımı M109 Paladin ve Gvozdika topçu sistemleri vuruldu.Son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusuna ait iki Su-24 savaş uçağı ve 24 insansı hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-2023teki-ana-gorevini-basariyla-tamamladi-1078968706.html

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